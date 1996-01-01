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Жилая очередь стоит
На осенней сессии Государственной Думы в общем пакете с другими законами, касающимися вопросов недвижимости, должно состояться принятие нового Жилищного кодекса РФ. Проект закона уже давно привлекает внимание как специалистов, так и простых граждан, которые увидели в нем покушение на свои права. Проект нового Жилищного кодекса "ЗР" комментирует начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Владивостока Лариса НЕЧАЕВА:
- Новый Жилищный кодекс, судя по проекту, может стать неплохим рабочим документом. Он довольно реалистичен, хотя есть положения, которые, на мой взгляд, требуют дополнительных толкований. Кое-что в новый кодекс пришло из старого и, пожалуй, подтверждает определенную преемственность.
Например, взять положение о том, что собственники или наниматели жилья могли вселять граждан в жилое помещение лишь при условии, что при вселении временных жильцов не будут ухудшаться жилищные условия остальных проживающих. Раньше мы никогда не разрешали оформлять прописку граждан и производить вселение в квартиру, если при этом ухудшались санитарные нормы. Если сейчас у нас действует санитарная норма 9 кв. м жилой площади на человека, а в однокомнатной квартире проживает семья из двух человек, то третьего в эту же квартиру прописать было невозможно, потому что по норме не хватало жилой площади. К сожалению, правилами регистрации, а затем и решением Конституционного суда о свободе передвижения граждан это положение было отменено.
В новом кодексе произошел возврат к прежней норме. Здесь написано, что не разрешается вселение других, если ухудшаются жилищные условия проживающих в квартире. Это то, что в новом кодексе мне понравилось.
Хуже другое. Документом декларируется, что в очередь на улучшение жилищных условий будут приниматься граждане из малообеспеченных семей. Вопрос: как это будет на самом деле?
Встав в очередь на жилье, надо будет понимать, что она движется не месяц и не два. За пять лет, которые я работаю на этой должности, для общей очереди мы не выделили ни одной квартиры. До очередников очередь просто не доходит. Прежде всего удовлетворяются потребности в жилье тех категорий граждан, которые включены в льготную очередь. А она по городу достаточно большая - сегодня в льготниках числятся около 4,5 тыс. человек.
Совершенно новое для нас - это отсутствие в новом кодексе такого понятия, как ордер на квартиру. В нашу практику вводятся новые термины: "договор социального найма" и просто "найм". Я поняла, что первое касается муниципального (государственного) жилья, а договор найма - когда арендаторы или собственники будут заключать договор найма сроком на пять лет.
В новом ЖК отмечается, что жилье по социальному найму будет предоставляться только остро нуждающимся гражданам и только по социальной норме. Она определяется в размере 9 кв. м жилой площади на 1 человека и 18 кв. м - общей. Это было и раньше, хотя все равно в регионах устанавливаются свои территориальные нормы постановки на очередь и предоставление жилья. Так, у нас в Приморском крае основанием для постановки в очередь на жилье служит то, что на человека приходится менее 7,5 кв. м жилья. Нормой же у нас считается от 9 до 12 кв. м жилой площади и 18 - общей.
После вступления нового ЖК в силу нам предстоит огромная работа, на которую уйдут месяцы. Надо будет всех граждан, которые сегодня стоят во Владивостоке в наших очередях на жилье, а это около 14 тыс. человек, проверить по новому понятию - живут ли они ниже прожиточного уровня и могут ли претендовать на социальное жилье. Все они должны будут предоставить соответствующие справки, а мы - комиссионно пересмотреть и либо исключить, либо поставить их в новую очередь. Тем, у кого доход окажется выше, мы будем вынуждены отказать. Нумерация в очереди, естественно, должна поменяться.
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