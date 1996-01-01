www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Жилая очередь стоит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На осенней сессии Государственной Думы в общем пакете с другими законами, касающимися вопросов недвижимости, должно состояться принятие нового Жилищного кодекса РФ. Проект закона уже давно привлекает внимание как специалистов, так и простых граждан, которые увидели в нем покушение на свои права. Проект нового Жилищного кодекса "ЗР" комментирует начальник отдела по учету и распределению жилья администрации Владивостока Лариса НЕЧАЕВА:

- Новый Жилищный кодекс, судя по проекту, может стать неплохим рабочим документом. Он довольно реалистичен, хотя есть положения, которые, на мой взгляд, требуют дополнительных толкований. Кое-что в новый кодекс пришло из старого и, пожалуй, подтверждает определенную преемственность.

Например, взять положение о том, что собственники или наниматели жилья могли вселять граждан в жилое помещение лишь при условии, что при вселении временных жильцов не будут ухудшаться жилищные условия остальных проживающих. Раньше мы никогда не разрешали оформлять прописку граждан и производить вселение в квартиру, если при этом ухудшались санитарные нормы. Если сейчас у нас действует санитарная норма 9 кв. м жилой площади на человека, а в однокомнатной квартире проживает семья из двух человек, то третьего в эту же квартиру прописать было невозможно, потому что по норме не хватало жилой площади. К сожалению, правилами регистрации, а затем и решением Конституционного суда о свободе передвижения граждан это положение было отменено.

В новом кодексе произошел возврат к прежней норме. Здесь написано, что не разрешается вселение других, если ухудшаются жилищные условия проживающих в квартире. Это то, что в новом кодексе мне понравилось.

Хуже другое. Документом декларируется, что в очередь на улучшение жилищных условий будут приниматься граждане из малообеспеченных семей. Вопрос: как это будет на самом деле?

Встав в очередь на жилье, надо будет понимать, что она движется не месяц и не два. За пять лет, которые я работаю на этой должности, для общей очереди мы не выделили ни одной квартиры. До очередников очередь просто не доходит. Прежде всего удовлетворяются потребности в жилье тех категорий граждан, которые включены в льготную очередь. А она по городу достаточно большая - сегодня в льготниках числятся около 4,5 тыс. человек.

Совершенно новое для нас - это отсутствие в новом кодексе такого понятия, как ордер на квартиру. В нашу практику вводятся новые термины: "договор социального найма" и просто "найм". Я поняла, что первое касается муниципального (государственного) жилья, а договор найма - когда арендаторы или собственники будут заключать договор найма сроком на пять лет.

В новом ЖК отмечается, что жилье по социальному найму будет предоставляться только остро нуждающимся гражданам и только по социальной норме. Она определяется в размере 9 кв. м жилой площади на 1 человека и 18 кв. м - общей. Это было и раньше, хотя все равно в регионах устанавливаются свои территориальные нормы постановки на очередь и предоставление жилья. Так, у нас в Приморском крае основанием для постановки в очередь на жилье служит то, что на человека приходится менее 7,5 кв. м жилья. Нормой же у нас считается от 9 до 12 кв. м жилой площади и 18 - общей.

После вступления нового ЖК в силу нам предстоит огромная работа, на которую уйдут месяцы. Надо будет всех граждан, которые сегодня стоят во Владивостоке в наших очередях на жилье, а это около 14 тыс. человек, проверить по новому понятию - живут ли они ниже прожиточного уровня и могут ли претендовать на социальное жилье. Все они должны будут предоставить соответствующие справки, а мы - комиссионно пересмотреть и либо исключить, либо поставить их в новую очередь. Тем, у кого доход окажется выше, мы будем вынуждены отказать. Нумерация в очереди, естественно, должна поменяться.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru