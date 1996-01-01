Падение доллара поддержало рост цен

Цены на новое жилье во Владивостоке этой осенью продолжили рост. Причин для этого несколько.

Во-первых, удорожало строительство за счет роста цен на строительные материалы и горючее. Во-вторых, курс доллара продолжил свое падение, из-за чего компании при сохранении прежних цен теряли на каждой продаваемой квартире по $ 5-10 тыс. В-третьих, несмотря на довольно жесткие условия (есть мнение, что даже "грабительские"), во Владивостоке постепенно внедряется ипотека, расширяющая возможности потенциальных покупателей.

Лидерами строительства нового жилья во Владивостоке по-прежнему остаются компании ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" и ЗАО "Востокинвестстрой", которые одновременно работают с более чем десятью объектами многоэтажных жилых домов. Интересно, что дома, которые они вводят в эксплуатацию, оказываются дешевле жилья, построенного 20-40 лет назад: всего около 2 тыс. руб. за 100 кв. м.