www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Юбилейный показ "Золотого лекала"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске прошел 5-й Дальневосточный фестиваль моды "Золотое лекало". В этом году полукруглый юбилей фестиваля решили провести в форме галапоказа с награждениями в гранд-зале столицы ДВФО - театре музыкальной комедии.

Неспроста. Организаторы фестиваля - министерство пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания совместно с Дальневосточным театром моды Анны КАРПУСЬ - преследовали цель добиться признания Хабаровска, ни много ни мало, как столицы дальневосточных дизайнеров.

Однако, как оказалось, одних суперзалов мало. При сегодняшнем уровне конкуренции и учитывая приглашенных гостей это совсем непросто. Несмотря на то что нынче обошлись без московских "звезд", хватило своих. Приехала Любовь ВАРШАВСКАЯ из Ванино со своей коллекцией одежды из рыбьей кожи, театр моды из Якутии "Айыы Куо" и театр моды из Комсомольска-на-Амуре "Сальвадор", творческие коллективы из Южно-Сахалинска и Мирного.

Направленность фестиваля была понятна даже до его начала по перечню номинаций: Pret-a-Porter класса Luxe, авангард, одежда из нетрадиционных материалов, национальный и сценические костюмы. Ну и наконец, одежда, понятная простому россиянину, без вывертов "очень высокой моды": детская одежда, промышленные мелкосерийные коллекции и специальная фирменная одежда.

Подробный отчет о фестивале можно прочитать в следующем номере "ЗР" в Хабаровске".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru