Юбилейный показ "Золотого лекала"

В Хабаровске прошел 5-й Дальневосточный фестиваль моды "Золотое лекало". В этом году полукруглый юбилей фестиваля решили провести в форме галапоказа с награждениями в гранд-зале столицы ДВФО - театре музыкальной комедии.

Неспроста. Организаторы фестиваля - министерство пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания совместно с Дальневосточным театром моды Анны КАРПУСЬ - преследовали цель добиться признания Хабаровска, ни много ни мало, как столицы дальневосточных дизайнеров.

Однако, как оказалось, одних суперзалов мало. При сегодняшнем уровне конкуренции и учитывая приглашенных гостей это совсем непросто. Несмотря на то что нынче обошлись без московских "звезд", хватило своих. Приехала Любовь ВАРШАВСКАЯ из Ванино со своей коллекцией одежды из рыбьей кожи, театр моды из Якутии "Айыы Куо" и театр моды из Комсомольска-на-Амуре "Сальвадор", творческие коллективы из Южно-Сахалинска и Мирного.

Направленность фестиваля была понятна даже до его начала по перечню номинаций: Pret-a-Porter класса Luxe, авангард, одежда из нетрадиционных материалов, национальный и сценические костюмы. Ну и наконец, одежда, понятная простому россиянину, без вывертов "очень высокой моды": детская одежда, промышленные мелкосерийные коллекции и специальная фирменная одежда.

Подробный отчет о фестивале можно прочитать в следующем номере "ЗР" в Хабаровске".