www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Бензин "играет" в ноябре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С начала ноября стоимость бензина и дизтоплива на некоторых АЗС Владивостока вновь повысилась на 50 коп., а кое-где даже на рубль.

Высокооктановый АИ- 95 миновал рубеж в 17 руб. за литр и достиг "совершеннолетия". Можно не сомневаться, что к концу ноября 95-й будет стоить на всех автозаправочных станциях не менее 18 руб., самый ходовой 92-й - 17,5 и выше, а зимнее дизтопливо не меньше чем 15 руб. за литр. Дороже на Дальнем Востоке топливо только на Камчатке и в Магадане, куда его просто накладнее доставлять и где традиционно средний уровень зарплаты в два раза выше, чем в Приморье.

Подорожание началось с заправочных станций, которые не входят в структуры нефтекомпании "Альянс" и "Роснефть". К конце октября - начале ноября эти крупнейшие поставщики топлива на дальневосточный рынок продавали в своих розничных сетях бензин и соляр по старым ценам, при этом резко ограничив или прекратив отпуск топлива конкурентам. Частники метались в поисках высокооктанового бензина и находили его, но уже по более дорогой цене.

Рост цен, как утверждают владельцы частных заправок, не входящих в систему "Альянса" и "Роснефти", спровоцирован элементарной нехваткой высокооктанового бензина (очередной ремонт установки на Комсомольском НПЗ, принадлежащем "Роснефти") и новым общим ноябрьским ростом оптовых цен на нефтепродукты. К примеру, если в августе тонну 95-ого заводы уже перечисленных компаний отпускали в среднем по 13 500 руб., то в конце октября у ЮКОСА и "Роснефти" тонна уже оценивалась в 20 100 руб.

Как сообщил "ЗР" в минувшую пятницу пресс-секретарь "Приморнефтепродукта" Юрий ЯКИМЕНКО, ноябрьскую партию высокооктанового топлива компания получила по новым ценам, и поэтому есть все основания для того, чтобы в скором времени пересмотреть розничные расценки. Кроме того, в ближайшее время Хабаровский НПЗ вновь возобновит отпуск нефтепродуктов всем приморским розничным продавцам.

Почти с полной уверенностью можно сказать, что в третьей декаде ноября вслед за мелкими продавцами топлива цену поднимут и крупные компании. При этом не исключено, что очень скоро она такими темпами достигнет опасной психологической отметки в 20 руб. за литр высокооктанового бензина.

В Приморье работают около 300 заправочных станций, третья часть из которых до недавнего времени принадлежала небольшим компаниям и фирмам. Основными владельцами станций являются "Альянс" и "Роснефть". В последнее время на этом рынке вновь начался процесс укрупнения. Не выдержав конкуренции, владельцы некоторых заправочных сетей в районах и городах края продали свои станции московским компаниям. Все идет к тому, что скоро почти все приморские заправочные станции будут работать под двумя известными брендами. Может быть, тогда и цены будут стабильнее?

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru