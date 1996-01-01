Бензин "играет" в ноябре

С начала ноября стоимость бензина и дизтоплива на некоторых АЗС Владивостока вновь повысилась на 50 коп., а кое-где даже на рубль.

Высокооктановый АИ- 95 миновал рубеж в 17 руб. за литр и достиг "совершеннолетия". Можно не сомневаться, что к концу ноября 95-й будет стоить на всех автозаправочных станциях не менее 18 руб., самый ходовой 92-й - 17,5 и выше, а зимнее дизтопливо не меньше чем 15 руб. за литр. Дороже на Дальнем Востоке топливо только на Камчатке и в Магадане, куда его просто накладнее доставлять и где традиционно средний уровень зарплаты в два раза выше, чем в Приморье.

Подорожание началось с заправочных станций, которые не входят в структуры нефтекомпании "Альянс" и "Роснефть". К конце октября - начале ноября эти крупнейшие поставщики топлива на дальневосточный рынок продавали в своих розничных сетях бензин и соляр по старым ценам, при этом резко ограничив или прекратив отпуск топлива конкурентам. Частники метались в поисках высокооктанового бензина и находили его, но уже по более дорогой цене.

Рост цен, как утверждают владельцы частных заправок, не входящих в систему "Альянса" и "Роснефти", спровоцирован элементарной нехваткой высокооктанового бензина (очередной ремонт установки на Комсомольском НПЗ, принадлежащем "Роснефти") и новым общим ноябрьским ростом оптовых цен на нефтепродукты. К примеру, если в августе тонну 95-ого заводы уже перечисленных компаний отпускали в среднем по 13 500 руб., то в конце октября у ЮКОСА и "Роснефти" тонна уже оценивалась в 20 100 руб.

Как сообщил "ЗР" в минувшую пятницу пресс-секретарь "Приморнефтепродукта" Юрий ЯКИМЕНКО, ноябрьскую партию высокооктанового топлива компания получила по новым ценам, и поэтому есть все основания для того, чтобы в скором времени пересмотреть розничные расценки. Кроме того, в ближайшее время Хабаровский НПЗ вновь возобновит отпуск нефтепродуктов всем приморским розничным продавцам.

Почти с полной уверенностью можно сказать, что в третьей декаде ноября вслед за мелкими продавцами топлива цену поднимут и крупные компании. При этом не исключено, что очень скоро она такими темпами достигнет опасной психологической отметки в 20 руб. за литр высокооктанового бензина.

В Приморье работают около 300 заправочных станций, третья часть из которых до недавнего времени принадлежала небольшим компаниям и фирмам. Основными владельцами станций являются "Альянс" и "Роснефть". В последнее время на этом рынке вновь начался процесс укрупнения. Не выдержав конкуренции, владельцы некоторых заправочных сетей в районах и городах края продали свои станции московским компаниям. Все идет к тому, что скоро почти все приморские заправочные станции будут работать под двумя известными брендами. Может быть, тогда и цены будут стабильнее?