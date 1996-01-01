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Зимний полет подорожал
Ряд российских авиаперевозчиков ввел так называемый топливный сбор - наценку на билеты, компенсирующую стоимость подорожавшего горючего. Реакция туристического рынка себя ждать не заставила: туристические компании повысили цены на туры.
Хотя эта надбавка кажется незначительной: перевозчики установили сумму сбора в пределах $ 5-15, а туркомпании в свою очередь - $ 20-60, очевидно, что это не последнее повышение цен.
По мнению аналитиков, потребители просто будут вынуждены покупать билеты, а за ними и туры по новым ценам. Вероятно, в дальнейшем им придется заплатить и другие сборы. В частности, велика вероятность того, что авиакомпании и аэропорты установят сбор за обеспечение безопасности.
Нынешний год выдался крайне богатым на события для авиаперевозчиков. Так, весной авиакомпания "Аэрофлот" вслед за европейскими перевозчиками объявила об отмене выплаты вознаграждения агентам за проданные билеты и выдвинула ряд требований к своим прямым агентам. И хотя это повлекло неизбежное подорожание билетов, нацперевозчик от своей затеи не отказался даже тогда, когда Транспортная Клиринговая Палата запретила продавать билеты "Аэрофлота" на своих бланках. Больше того, перевозчик даже прервал свой договор с ТКП: в результате взаимных ультиматумов пострадали компании, работающие и с "Аэрофлотом", и с ТКП, которые были отключены от пультов продаж Палаты. А летом участники рынка заговорили о новом подорожании билетов, на этот раз связанном с ростом цен на топливо.
В России одними из первых топливный сбор ввели авиакомпании "Сибирь" и "Пулково" - стоимость сокращения издержек обе компании оценили в $ 5. Причем "Сибирь" это правило ввела на внутренних рейсах и рейсах в страны СНГ, а "Пулково" - на международных линиях. Кроме того, в официальных заявлениях компаний говорилось о том, что подобные меры вводятся лишь на период активного роста цен на авиационное топливо.
"Естественно, введение топливного сбора скажется на стоимости турпакетов, - сказал представитель компании "Ист Лайн" Игорь ТИХОМИРОВ. - Но лишь минимально. Поэтому я не думаю, что из-за этого возникнут какие-то проблемы".
Очевидно, что перевозки становятся все более дорогим удовольствием, и для ряда категорий туристов в будущем они могут оказаться просто на вес золота. Впрочем, пока эксперты не строят пессимистичных прогнозов. Ведь сколько будет такого рода сборов, предугадать довольно трудно.
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