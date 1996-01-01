Мобильная находка для хакера

Последнее поколение мобильных телефонов уязвимо для хакеров.

Об этом заявили эксперты на международной конференции по проблемам компьютерной безопасности в Куала-Лумпур, столице Малайзии. Ошибки, позволяющие злоумышленникам получить доступ к адресной книге и даже прослушать разговоры, были найдены в языке программирования Java 2 Micro edition, который используется в подавляющем большинстве выпускаемых в последнее время мобильных телефонов, в смартфонах и карманных компьютерах.

Однако опасность заключается не в самом языке программирования, а в написанных на нем программах, выполнение которых может привести к появлению бреши в защите операционной системы телефона от выполнения внешних команд.