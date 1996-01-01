Телефонный обман

В последнее время рынок сотовой связи считается одним из самых динамичных и перспективных. В немалой степени это обусловлено тем, что компании-производители сотовых телефонов все время предлагают потребителям принципиально новые модели. Еще год назад большинство из нас и не задумывалось о том, что помимо самой функции связи, "мобила" может быть и радиоприемником, и фотокамерой, а для тех, кто любит слушать музыку, и аудиоплеером. Однако в последнее время все чаще потребитель, приобретая новую "трубу", стакивается с тем, что через некоторое время эксплуатации она выходит из строя. А вот производители или продавцы телефонов выполнять свои обязанности по ремонту или замете аппарата не торопятся, зачастую сваливая всю вину на самих пользователей, и нарушая тем самым закон "О защите прав потребителей". О том, что делать, если ваш телефон вышел из строя, и как потребовать с недобросовестных компаний возмещения убытков, корреспонденту "ЗР" рассказала специалист краевого комитета по торговле и защите прав потребителей Нина РОЕВА.

- Сотовые телефоны относятся к категории сложной бытовой техники. Согласно законодательству, если товар качественный, то обмену или возврату после покупки он не подлежит. Но о том, что качество товара, реализуемого на прилавках края, надлежащее, говорить не приходится. За последние несколько лет на нас обрушился шквал обращений по некачественным сотовым телефонам. Почти каждый день к нам поступает до пяти таких обращений.

Выправлять ситуацию фирмы, торгующие этой продукцией, не торопятся. Они отказываются действовать в соответствии с 18 статьей закона "О защите прав потребителей". Между тем она определяет, как быть в случае, если продан товар с недостатками производственного характера. Потребитель самостоятельно решает, что ему выбрать: гарантийный ремонт, обмен на другой качественный товар, уменьшение стоимости в случае, если дефект незначительный (поцарапан корпус, например). Если покупателя не устаивают эти варианты, он вправе требовать расторжения договора и возврата стоимости товара.

Одно из распространенных нарушений этой статьи со стороны продавцов - навязывание ремонта. Потребитель, чей телефон вышел из строя, обращается к продавцу, те отфутболивают его в сервисный центр, чтобы там определи причину поломки. На самом деле заключение о причине выхода из строя сотового телефона сервисный цент дать не может, он только принимает товар в ремонт. Получается замкнутый круг - продавец не меняет, пока нет заключения, а сервисный центр заявляет, что это не его обязанность.

Что же в таком случае делать? В течение 10 дней после обращения потребителя компания-продавец должна определится с причиной поломки. При этом покупатель имеет право на то, чтобы определение причины производилось в его присутствии. Если разногласия в причине поломки остались, необходимо проведение независимой экспертизы. Ее производит Торгово-промышленная палата. По закону если товар вышел из строя в период гарантийного срока, все расходы оплачивает продавец. Сюда входят не только стоимость самой экспертизы, но и доставка в ремонт и из ремонта. Если это происходит по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, то потребитель имеет право предъявлять претензии, а все расходы лягут уже на его плечи. Если он сумеет доказать, что вина лежит на стороне продавца, все расходы ему должны возместить.

Общая проблема в том, что большинство операторов на рынке предлагают ремонт, а не замену некачественного товара. Телефон может "ездить" на ремонт в Москву довольно длительное время. Причем есть прецеденты, когда только что отремонтированная в Первопрестольной "трубка" после недели работы отправляется туда вновь. Это происходит потому, что продавцы работают напрямую с московскими компаниями и не заключают договора с нашими крупными сервисными центрами. В то же время в законе сказано, что срок ремонта должен быть согласован с потребителем в письменном виде.

Если телефон оставлен для ремонта, нужно обязательно составить акт приемки товара. Он должен точно отразить, в каком виде оставлен товар. Очень часто, когда аппарат возвращается из сервисного центра, на нем имеются царапины, механические повреждения корпуса. И если нет акта, доказать, что это появилось в процессе ремонта, практически невозможно.

Как быть, если ремонт не помог, а вернуть деньги или поменять товар компания отказывается? Нужно идти в суд. Для фирмы это самый худший вариант. Ведь если потребитель подает исковое заявление, то он в нем требует кроме возврата стоимости товара компенсировать моральный вред, неустойку за то, что в добровольном порядке фирма его требования не удовлетворила. А она суммой стоимости товара не ограничивается: неустойка включает в себя один процент от стоимости товара за каждый день просрочки до момента выполнения исковых требований. Время отсчитывается через 10 дней, после того как потребителю отказали в его письменном обращении. Практика показывает: если вам не пошли навстречу сразу, то борьба за свои права вам предстоит долгая, поэтому каждый шаг фиксируйте письменно, в суде это очень пригодится.