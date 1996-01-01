Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мобильная экспансия
Рост количества абонентов сотовых компаний подстегивает спрос на мобильные телефоны. Столичный рынок средств связи, по оценкам экспертов, близок к насыщению и всплески продаж бывают редко. Поэтому большинство крупных сетей приступили к освоению регионов - здесь еще есть ресурс для интенсивного развития.
Передел российского рынка розничной торговли мобильными телефонами, контрактами и аксессуарами вот-вот произойдет. Если региональные компании не объединятся, с российским рынком сотовой розницы уже через два-три года случится то же, что с отраслью сотовой связи, - его поделят между собой несколько крупнейших торговых сетей.
По оценкам экспертов, ситуация на региональных рынках очень похожа на ситуацию в Москве в 2001-2002 гг., а отставание регионального рынка от московского составляет около 14-18 месяцев. Значит, ситуация, аналогичная сложившейся сегодня на столичном рынке, в регионах будет наблюдаться через полтора года. Впрочем, темпы развития сотовой связи в регионах несколько ниже, чем это было в Москве и Санкт-Петербурге. А, соответственно, период активного роста может продлиться до 2007-2008 годов.
- Выход в регионы - наиболее логичное направление развития бизнеса, - считает коммерческий директор компании "Техмаркет" Елена МОСКАЛЕВА, - ведь емкость регионального рынка в ближайшие годы станет значительно больше емкости московского. Рост регионального рынка сейчас обеспечивается как за счет подключений, так и за счет приобретения первых телефонов.
Впрочем, рост региональных рынков связи - далеко не единственная причина для проникновения туда столичных игроков. Еще одна предпосылка для появления в регионах крупных общероссийских сетей - давление со стороны производителей мобильных телефонов: любой производитель заинтересован в снижении количества посредников между ним и конечным потребителем - это позволяет ему более тесно работать с ними.
Параметры, по которым крупные торговцы определяют направление своей экспансии, различны. "Все компании стремятся в первую очередь покрыть города-миллионники", - говорит Михаил ГОЛУБЕВ, гендиректор ООО "МСК.Телефон.Ру" (сеть салонов "Телефон.ру"). "Более трети горожан России проживают в 13 крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми. Естественно, наша первоочередная задача - охватить эти региональные центры", - подтверждает гендиректор группы компаний Dixis Андрей ШЛЫКОВ. Есть и другие оценки.
Например, считается, что наибольший потенциал для крупных сотовых дилеров представляют те регионы, которые осваивают национальные провайдеры (МТС, "Вымпелком", "Мегафон"), поскольку партнерские отношения, выстроенные в Москве, получают логическое продолжение на новой территории. Размах экспансии столичных дилеров также будет зависеть от многих социальных факторов: например, темпов роста заработной платы населения в регионах, его количества, темпов роста цен на жилье и многих других. Солидарны все участники этого рынка только в отношении отдаленных регионов, хотя дальневосточные и в частности приморские районы называют в числе наиболее перспективных рынков. Пока их неосвоенность связана с тем, что московским компаниям затруднительно развиваться на таком расстоянии. Но это лишь вопрос времени.
Но если, например, сеть салонов "Связной" дошла только до Екатеринбурга, а "Техмаркет" - до Сибири, то до Дальнего Востока дотянула свои сети пока только "Евросеть". Владивосток стал первым городом региона, где эта компания начала открывать свои фирменные "желто-синие" салоны. Выбор на Владивосток пал в первую очередь потому, что в сотовой связи наш город является уникальным: количество сотовых операторов здесь больше, чем в Москве (4 против 3). Поэтому радужные перспективы рынка средств связи налицо. Остается только ждать, какая из национальных розничных сетей станет в нашем регионе следующей.
ДосьеСудя по темпам вхождения в наш рынок, компания "Евросеть" и на Дальнем Востоке не изменила выбранной стратегии активного развития - стремительной и несколько агрессивной. Уже сегодня в городе открыто сеть салонов. До конца года "Евросеть" охватит не только весь Владивосток, но и весь Приморский край. Кроме этого, активно открываются салоны в Хабаровске. Это же планируется и в других городах Дальнего Востока (Благовещенск, Биробиджан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский).
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Владельцам дальневосточных гектаров напомнили об отчетности
- Независимые АЗС толкают вверх цену на топливо
- "Топливные короли" на местах плевать хотели на просьбы правительства
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна