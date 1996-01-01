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Мобильная экспансия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рост количества абонентов сотовых компаний подстегивает спрос на мобильные телефоны. Столичный рынок средств связи, по оценкам экспертов, близок к насыщению и всплески продаж бывают редко. Поэтому большинство крупных сетей приступили к освоению регионов - здесь еще есть ресурс для интенсивного развития.

Передел российского рынка розничной торговли мобильными телефонами, контрактами и аксессуарами вот-вот произойдет. Если региональные компании не объединятся, с российским рынком сотовой розницы уже через два-три года случится то же, что с отраслью сотовой связи, - его поделят между собой несколько крупнейших торговых сетей.

По оценкам экспертов, ситуация на региональных рынках очень похожа на ситуацию в Москве в 2001-2002 гг., а отставание регионального рынка от московского составляет около 14-18 месяцев. Значит, ситуация, аналогичная сложившейся сегодня на столичном рынке, в регионах будет наблюдаться через полтора года. Впрочем, темпы развития сотовой связи в регионах несколько ниже, чем это было в Москве и Санкт-Петербурге. А, соответственно, период активного роста может продлиться до 2007-2008 годов.

- Выход в регионы - наиболее логичное направление развития бизнеса, - считает коммерческий директор компании "Техмаркет" Елена МОСКАЛЕВА, - ведь емкость регионального рынка в ближайшие годы станет значительно больше емкости московского. Рост регионального рынка сейчас обеспечивается как за счет подключений, так и за счет приобретения первых телефонов.

Впрочем, рост региональных рынков связи - далеко не единственная причина для проникновения туда столичных игроков. Еще одна предпосылка для появления в регионах крупных общероссийских сетей - давление со стороны производителей мобильных телефонов: любой производитель заинтересован в снижении количества посредников между ним и конечным потребителем - это позволяет ему более тесно работать с ними.

Параметры, по которым крупные торговцы определяют направление своей экспансии, различны. "Все компании стремятся в первую очередь покрыть города-миллионники", - говорит Михаил ГОЛУБЕВ, гендиректор ООО "МСК.Телефон.Ру" (сеть салонов "Телефон.ру"). "Более трети горожан России проживают в 13 крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми. Естественно, наша первоочередная задача - охватить эти региональные центры", - подтверждает гендиректор группы компаний Dixis Андрей ШЛЫКОВ. Есть и другие оценки.

Например, считается, что наибольший потенциал для крупных сотовых дилеров представляют те регионы, которые осваивают национальные провайдеры (МТС, "Вымпелком", "Мегафон"), поскольку партнерские отношения, выстроенные в Москве, получают логическое продолжение на новой территории. Размах экспансии столичных дилеров также будет зависеть от многих социальных факторов: например, темпов роста заработной платы населения в регионах, его количества, темпов роста цен на жилье и многих других. Солидарны все участники этого рынка только в отношении отдаленных регионов, хотя дальневосточные и в частности приморские районы называют в числе наиболее перспективных рынков. Пока их неосвоенность связана с тем, что московским компаниям затруднительно развиваться на таком расстоянии. Но это лишь вопрос времени.

Но если, например, сеть салонов "Связной" дошла только до Екатеринбурга, а "Техмаркет" - до Сибири, то до Дальнего Востока дотянула свои сети пока только "Евросеть". Владивосток стал первым городом региона, где эта компания начала открывать свои фирменные "желто-синие" салоны. Выбор на Владивосток пал в первую очередь потому, что в сотовой связи наш город является уникальным: количество сотовых операторов здесь больше, чем в Москве (4 против 3). Поэтому радужные перспективы рынка средств связи налицо. Остается только ждать, какая из национальных розничных сетей станет в нашем регионе следующей.

Досье

Судя по темпам вхождения в наш рынок, компания "Евросеть" и на Дальнем Востоке не изменила выбранной стратегии активного развития - стремительной и несколько агрессивной. Уже сегодня в городе открыто сеть салонов. До конца года "Евросеть" охватит не только весь Владивосток, но и весь Приморский край. Кроме этого, активно открываются салоны в Хабаровске. Это же планируется и в других городах Дальнего Востока (Благовещенск, Биробиджан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский).
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