Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Узкая" выставка большого значения
В Хабаровске завершила свою работу 4-я специализированная выставка "Энергетика ДВ региона-2005: Транспортировка. Сбережение. Альтернатива". Традиционно она проводилась в Легкоатлетическом манеже. Организаторы мероприятия - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края и министерство топлива и энергетики.
На открытии выставки заместитель министра топлива и энергетики СЕМЕНОВ заявил, что значение энергетического комплекса для развития Дальнего Востока переоценить трудно, это понимают все. Поэтому влияние выставки на жизнь региона, бесспорно, самое благоприятное. Хотя говорить приходится чаще о далекой перспективе.
Неизвестно, когда, например, все котельные нашего города перейдут на альтернативное топливо, но работы уже ведутся. Так что цель этого мероприятия, как всегда, проста: обмен опытом, свое показать да посмотреть, что у коллег получается.
География участников этой выставки, пожалуй, рекордно широка: 115 предприятий со всей России. Москва и Санкт-Петербург, Бийск и Братск, Иркутск и Красноярск, Самара и Саратов, Омск и Улан-Удэ, Биробиджан и Благовещенск, Владивосток и Находка.
Основные разделы выставки представляли практически все сопутствующие энергетике отрасли. Системы охлаждения и вентиляции, котельная продукция, теплоизоляционные материалы и низковольтная аппаратура. Отдельным стендом была представлена Бурейская ГЭС.
И выработка, и транспортировка электроэнергии подразумевают под собой целый комплекс взаимодействующих структур, производящих и использующих самое различное оборудование. Общее здесь только одно - использование энерготехнологий последнего поколения.
На выставке зачастую трудно понять, почему неподалеку от стенда с альтернативными энергоносителями или силовыми электрокабелями расположен стенд со стеновыми панелями. Ответ прост: потому что и применение новых проводников, и теплосберегающие решения в строительстве позволяет экономить в первом случае электроэнергию, а во втором - тепловую.
Соответственной была и тематика круглых столов и семинаров, прошедших в дни работы выставки: "Передовые технологии в энергетике и промышленной автоматизации", "Практический семинар по врезке в действующие тепловые сети без слива сетевой воды", "Ветроэнергетические комплексы", "Термостойкие материалы 3-го тысячелетия" и многое другие.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"