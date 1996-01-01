"Узкая" выставка большого значения

В Хабаровске завершила свою работу 4-я специализированная выставка "Энергетика ДВ региона-2005: Транспортировка. Сбережение. Альтернатива". Традиционно она проводилась в Легкоатлетическом манеже. Организаторы мероприятия - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края и министерство топлива и энергетики.

На открытии выставки заместитель министра топлива и энергетики СЕМЕНОВ заявил, что значение энергетического комплекса для развития Дальнего Востока переоценить трудно, это понимают все. Поэтому влияние выставки на жизнь региона, бесспорно, самое благоприятное. Хотя говорить приходится чаще о далекой перспективе.

Неизвестно, когда, например, все котельные нашего города перейдут на альтернативное топливо, но работы уже ведутся. Так что цель этого мероприятия, как всегда, проста: обмен опытом, свое показать да посмотреть, что у коллег получается.

География участников этой выставки, пожалуй, рекордно широка: 115 предприятий со всей России. Москва и Санкт-Петербург, Бийск и Братск, Иркутск и Красноярск, Самара и Саратов, Омск и Улан-Удэ, Биробиджан и Благовещенск, Владивосток и Находка.

Основные разделы выставки представляли практически все сопутствующие энергетике отрасли. Системы охлаждения и вентиляции, котельная продукция, теплоизоляционные материалы и низковольтная аппаратура. Отдельным стендом была представлена Бурейская ГЭС.

И выработка, и транспортировка электроэнергии подразумевают под собой целый комплекс взаимодействующих структур, производящих и использующих самое различное оборудование. Общее здесь только одно - использование энерготехнологий последнего поколения.

На выставке зачастую трудно понять, почему неподалеку от стенда с альтернативными энергоносителями или силовыми электрокабелями расположен стенд со стеновыми панелями. Ответ прост: потому что и применение новых проводников, и теплосберегающие решения в строительстве позволяет экономить в первом случае электроэнергию, а во втором - тепловую.

Соответственной была и тематика круглых столов и семинаров, прошедших в дни работы выставки: "Передовые технологии в энергетике и промышленной автоматизации", "Практический семинар по врезке в действующие тепловые сети без слива сетевой воды", "Ветроэнергетические комплексы", "Термостойкие материалы 3-го тысячелетия" и многое другие.