Комсомольская "пищевка" работает с прибылью

Любителям кефира, варенца и другой молочной продукции, изготовленной как на основе коровьего молока, так и с использованием соевого белка, хорошо знакомо название "ДАКГОМЗ", предпочитающим пиво - "Дальпиво", рыбным гурманам - ООО "шТурМан", а тем, кто любит побаловать себя свежим яйцом и мясом птицы, - "птицефабрика "Комсомольская". Производственные мощности названных предприятий расположены в Комсомольске-на-Амуре, но продукты их пользуются спросом по всему Хабаровскому краю.

2004 год все 9 предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства Комсомольска-на-Амуре закончили с прибылью, общая сумма которой возросла по сравнению с 2003 годом на 26,8%. И ОАО "ДАКГОМЗ", и ООО "шТурМан", и КГУСП "Птицефабрика "Комсомольская", а также МУП "Хлебозавод № 3", ЧП "Наземцев" (рыбная продукция), ЧП "Тимофеев" (напитки) увеличили в прошлом году объемы выпускаемой продукции. В целом по отрасли рост был достигнут в производстве рыбной продукции -26%, кондитерских изделий - 13%, молочной продукции - 13,5%. 7 золотыми медалями и дипломами на выставках-ярмарках регионального и краевого уровня были награждены в 2004 году предприятия пищевой промышленности Комсомольска-на-Амуре. Расширили они в минувшем году и ассортимент выпускаемой продукции. Новые виды хлебобулочных и колбасных изделий, молочной, алкогольной и безалкогольной продукции появились на прилавках города.

На потребительском рынке Комсомольска-на-Амуре реализация местных производителей в общем объеме составила: 75% - по молочным продуктам, 35% - по алкогольной продукции, 63,5% - по мороженому, 15% - по кондитерским изделиям, 70% - по безалкогольным напиткам, 100% - по хлебобулочным изделиям, 12% - по колбасной продукции.

В связи со слабой работой коммерческих и сбытовых служб, нестабильностью качества выпускаемой продукции и недостаточным продвижением продовольственных товаров в розничной сети произошло сокращение объемов производства на нескольких предприятиях города, в т.ч. на ОАО "Хлебозавод № 1" и на ОАО "Дальпиво".

К негативным моментам можно отнести и тот факт, что существующие мощности предприятий пищевой промышленности Комсомольска-на-Амуре используются в настоящее время только наполовину. Большинству производств требуются значительные финансовые вложения на их реконструкцию и обновление. По-прежнему остается актуальной проблема закупки качественного сырья (мука и спирт, производимые в крае, неконкурентоспособны по цене и качеству).

Говоря о перспективах развития предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Комсомольска-на-Амуре следует отметить, что среди задач, стоящих перед ними на этот год, - внедрение более активной сбытовой политики и программ управления издержками, улучшение работы коммерческих служб по увеличению объемов продаж.

А если так, то следует, вероятно, ожидать (в случае успешного выполнения упомянутых задач) появления в этом году в магазинах Хабаровска и ДАКГОМЗовских молочно-соевых напитков лечебно-профилактического направления, и кондитерских изделий МУП "Хлебозавод №3", и мясных изделий комсомольского мясокомбината, и зеленых культур (салатов, в частности), выращиваемых по современным технологиям круглый год в теплицах тепличного комбината "Восток".