Свой Диснейлэнд

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В детском парке имени Гайдара, где ведется строительство пятиэтажного культурно-развлекательного комплекса, который будет работать круглый год. В этом комплексе запланировано разместить всевозможные аттракционы, магазин детских товаров, игровые автоматы, творческие студии и кружки. Также в этом здании будет находиться закусочная "Макдональдс" (кстати, вторая в Дальневосточном регионе). Завершить возведение объекта планируется к 25 мая: на летний сезон необходимо благоустроить территорию парка, чтобы с начала июня здесь смогли отдыхать дети и их родители, а уже в августе, после отделочных работ, сдать сам комплекс "под ключ".
Детский парк вместе с городским парком отдыха (рядом со стадионом "Динамо") составят единый ансамбль, который украсит оригинальный ресторан с видовой площадкой на среднем пруду, метко прозванный хабаровчанами "летающей тарелкой". Здесь основные работы планируется закончить ко Дню города. В дальнейшем городские власти наметили обустроить верхний пруд, создав на нем каскад водопадов и фонтанов с подсветкой.
Хорошим подарком для спортсменов-пловцов и любителей плавания станет закрытый бассейн "Нептун", который к началу лета распахнет свои двери. Строители уже завершают здесь ремонтно-восстановительные работы: ко Дню рождения Хабаровска бассейн примет первых посетителей.
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