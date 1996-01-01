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Переселение за счет инвестора
В рамках программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003-2010 годах" администрацией города проводится эксперимент по предоставлению инвесторам права реконструкции застроенных кварталов города с переселением граждан из ветхого жилищного фонда на конкурсной основе.
По итогам уже состоявшихся 5 конкурсов за счет средств инвесторов будет расселено 13 домов ветхого жилищного фонда. Уже сегодня в бюджете города на 2005 год предусмотрено финансирование строительства второй очереди 10 этажного жилого дома по улице Стрельникова. Большинство из 105 квартир, строящихся здесь, будет отдано жителям ветхих домов, расположенных на улицах центральной части краевого центра. Первая очередь этого жилья введена в эксплуатацию в этом году, из которого 41 квартира была предусмотрена для данной категории граждан.
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