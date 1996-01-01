www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.53 р. 100 JPY: 58.65 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 95.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Переселение за счет инвестора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В рамках программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003-2010 годах" администрацией города проводится эксперимент по предоставлению инвесторам права реконструкции застроенных кварталов города с переселением граждан из ветхого жилищного фонда на конкурсной основе.

По итогам уже состоявшихся 5 конкурсов за счет средств инвесторов будет расселено 13 домов ветхого жилищного фонда. Уже сегодня в бюджете города на 2005 год предусмотрено финансирование строительства второй очереди 10 этажного жилого дома по улице Стрельникова. Большинство из 105 квартир, строящихся здесь, будет отдано жителям ветхих домов, расположенных на улицах центральной части краевого центра. Первая очередь этого жилья введена в эксплуатацию в этом году, из которого 41 квартира была предусмотрена для данной категории граждан.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru