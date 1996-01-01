Новый закон поднимет цены

В результате вступления в силу закона о долевом участии в строительстве поправки в ФЗ № 214, более известный как закон о долевом строительстве, не успели принять к 1 апреля этого года. Следовательно, закон вступил в силу в том виде, в котором был принят, что, по мнению участников строительного рынка, приведет к возникновению огромных проблем в строительном комплексе как Москвы, так и всей России.

Председатель совета директоров строительной компании СУ-155 Юрий ЖДАНОВ заявил, что действие закона неизбежно приведет к росту цен на рынке в результате удорожания финансовых ресурсов и сокращения числа их источников. Напомним, закон № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" был принят Госдумой вместе с пакетом законов о создании рынка доступного жилья и вступил в силу 1 апреля. Этот закон наделяет граждан-дольщиков гораздо более широкими правами, чем было до сих пор, зато столь же серьезно ограничивает права застройщиков.

Больше всего строителей беспокоит тот факт, что этот закон запрещает собирать деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство, то есть, по сути, заставляет строителей прибегать к помощи более дорогих банковских кредитов. Одновременно с этим закон вводит солидарную ответственность банка и застройщика перед дольщиком. Строительный рынок "прозевал" этот закон, причем в качестве оправданий его представители ссылаются на то, что закон принимался перед Новым годом, когда все уже отдыхали. Опомнились в феврале и тут же инициировали процесс внесения в него поправок. При этом строители рассчитывали, что поправки удастся принять до вступления закона в силу, однако сейчас уже ясно, что этого не произошло.

Председатель совета директоров компании СУ-155 Юрий Жданов сообщил, что надеется на то, что мнение строительного рынка все же будет учтено. "Поправки готовятся быстро. К работе подключились и Дума, и Совет Федерации, и администрация президента, и АИЖК, - сообщил он. - Вообще, мы готовим не поправки, а проект закона "в связи с принятием нового законодательного акта", это позволяет править другие законодательные акты, в том числе Налоговый кодекс. Мы не выступаем за отмену налогов, а хотим прозрачности и ясности. Кроме того, нам удалось показать, что риски, которые возникают в связи со строительством, нельзя возлагать только на застройщика. Не должно быть перекоса в правах и обязанностях между гражданами и строителями. В принятом законе бремя ответственности распределяется неравномерно. Теперь есть шанс, что ответственность будет равной. Не будет так, что застройщик платит за свои нарушения в два раза больше, чем заказчик за невыполнение обязательств со своей стороны. Процент, который мог набежать за не вовремя сданный объект, - 36-72%, то есть можно было заработать, даже не выставляя квартиру на продажу".

По мнению Юрия Жданова, сильнее всего от вступления закона в силу пострадают мелкие фирмы, которые не смогут привлекать деньги вкладчиков и пользоваться банковскими кредитами. "Сильнее всего пострадают мелкие фирмы, - сообщил он. -Полагаю, что десятка-двадцатка наиболее крупных фирм, строящих в Москве, не настолько сильно ощутит на себе действие этого закона. Видимо, поправки или изменения в этот закон, а также в налоговое законодательство, которые предложены пакетом и уже внесены рядом депутатов (среди которых есть и разработчики этого проекта), не успеют выйти, и мы будем долгое время жить в жестких, кабальных рамках этого закона. Для мелких компаний это станет более ощутимым в силу ряда причин. Например, сейчас землю под строительство в Москве можно получить только на аукционе, нельзя придумать инвестиционный контракт, который сглаживал ряд ситуаций, распределял нагрузки, был выгоден и тем, кому строят, и тем, кто строит. Сейчас же "входной билет" на строительный рынок будет достаточно дорогим, и я думаю, что не у каждой небольшой фирмы, только начинающей свой бизнес в этой области, окажется такой билет. Рынок станет лихорадить, и у маленьких компаний останется все меньше и меньше возможностей конкурировать с теми, кто уже набрал обороты и десятилетиями работает в этой области".

При этом, по мнению г-на Жданова, закон также приведет к росту цен на рынке недвижимости. "Говорить о какой-то конкретной цифре, например о двадцати процентах, я пока не берусь, но очевидно, что все риски, которые заложены в этом законопроекте, к сожалению, могут лечь на плечи наших граждан, - утверждает он. - Мы сторонники того, чтобы цены либо не росли, либо если и росли, то совершенно незначительными темпами. Тем не менее сказать, что завтра мы обязательно снизим цены или их затормозим, нельзя. К сожалению, они будут ползти вверх, и панацея от всех бед -это общее развитие экономики".