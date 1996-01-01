Ноутбуки идут "на ура"

Мобильные компьютеры - ноутбуки производятся уже на протяжении пары десятилетий. Долгое время рынок ноутбуков считался элитным, и их покупали в единичных случаях. Сейчас же продажи ноутбуков составляют заметный процент от продаж компьютеров в целом. И все чаще, выбирая компьютер для дома, люди выбирают мобильное решение.

Компьютерный рынок Приморья растет впечатляющими темпами - на 20-30% каждый год. Примерно то же происходит и в других регионах. Но некоторые направления развиваются особенно активно. Прежде всего - продажи ноутбуков. По оценкам продавцов, за последние два года этот сегмент рынка вырос в несколько раз!

И неудивительно: технологии, применяемые при изготовлении ноутбуков шагнули далеко вперед. Некоторые модели могут работать от батарей до 7-8 часов, при этом они весят и стоят существенно меньше, чем пару лет назад. Цены на ноутбуки постепенно снижаются. Сейчас уже можно купить неплохой мобильный компьютер менее чем за $ 1000, что еще года три назад было немыслимо.

Более того, если ранее ноутбук невозможно было использовать для решения определенного ряда задач, то сейчас ноутбукивсе более и более приближаются по своим характеристикам к настольным собратьям.

- В большинстве случаев ноутбуки легко справятся с задачами "для настольных компьютеров". Правда, в определенных узких сегментах (таких как профессиональная обработка аудио-видео и фото) ноутбуки пока еще значительно уступают, - говорит заместитель директора компании DEXP Computers Виктор АНДРОСЕНКО.

Однако по распространению ноутбуков мы пока отстаем как от развитых стран, где ноутбуки в объеме продаж от всех вычислительных устройств занимают уже более трети, так и от Москвы, где этот показатель составляет порядка 15-20%. Во Владивостоке, по словам продавцов, мобильные компьютеры пока не столь популярны. Но тенденции те же - неуклонный рост спроса.

- В этом году уже около 8-10% наших покупателей предпочли ноутбук громоздкой традиционной персоналке, - сообщил директор розничной сети компании "Навиком" Олег КОСЕНКО.

Бренд - это надежно

Покупатели новых ноутбуков - обычно люди не бедные. За мобильными компьютерами, как правило, приходят люди, имеющие возможность приобрести качественные ноутбуки известных мировых брендов.

- Наиболее востребованными у нас являются ноутбуки стоимостью в диапазоне $ 1200-1700, - говорит менеджер по рекламе компании "IPS компьютеры" Мария ПРИСТАВКА. - А вот ценовая категория $ 1000 и меньше не пользуется особым спросом. Но замечу, что и дорогие модели стоимостью более $ 2000 покупают неохотно.

Хотя постепенно, в силу снижения средней цены ноутбука, спрос все же сдвигается в сторону недорогих решений.

- Уже сейчас подавляющая часть продаж у нас приходится на модели стоимостью до $ 1200-1300, - говорит Олег Косенко. - И все больше продается ноутбуков в ценовой категории до $ 1000.

Если говорить о торговых марках, то в Приморье весьма популярны ноутбуки от компаний Toshiba, Hewlett-Packard. Растет рыночная доля моделей от Acer, которые имеют умеренные цены (сравнимые с ценами на ноутбуки от российских производителей) при неплохих характеристиках.

- Огромный интерес клиентов вызывают элегантные ноутбуки Samsung, - утверждает Мария Приставка. - Довольно популярными также являются всем известные марки отечественных вендоров iRU и Roverbook, которые пользуются хорошим спросом в "бюджетном" сегменте.

- Преимущества российских ноутбуков - не только в цене, - замечает Олег Косенко. - Дело в том, что поставки импортных ноутбуков - того же HP или Acer - идут через европейские офисы. При этом России выделяется определенная квота. В итоге в предновогоднее время, когда продажи особенно высоки, импортные недорогие ноутбуки могут вообще исчезнуть с прилавков. Так было в прошлом году, и конкурировать с той же iRU было некому.

- С сожалением замечу, что с моделями от российскими сборщиков намного больше проблем, чем с ноутбуками от известных брендов, - говорит Виктор Андросенко. - И дело даже не в том, что как-то "неправильно" идут сборка и тестирование. Типичная проблема таких ноутбуков - это низкое качество матриц и непродуманная система теплоотвода. Покупатели продукции российских компаний сталкиваются с необходимость время от времени посещать сервисный центр, хотя, конечно, встречаются и приятные исключения из этого правила.

С играми - проблема

Если ноутбук покупается как замена настольному компьютеру, то от него требуется как высокая производительность, так и хорошая видеоподсистема (чтобы можно было запускать современные игры) и большая диагональ экрана. Кроме этого желательно наличие как можно большего количества разъемов для подключения периферийной техники. При этом вес аппарата и время его автономной работы приносится в жертву вышеперечисленному - эти модели весят от 4 до 6 кг. Срок службы от батарей у них обычно невелик, но такой ноутбук и не предназначен для частой переноски.

Спрос на эти модели невысок, ведь чаще ноутбук покупается не как замена традиционному настольному компьютеру, а как мобильное дополнение.

По словам менеджеров компании "IPS компьютеры", первое требование к ноутбуку у покупателя - это его высокая мобильность, а именно вес и время автономной работы. Уже во вторую очередь клиент интересуется его производительностью. Решающим аргументом для покупателя является именно вес ноутбука (разумеется, если качество ноутбука не оставляет сомнений), особенно это имеет значение для женщин.

Есть у ноутбуков и некоторые другие недостатки. Срок полноценной жизни ноутбука невысок, и дело не в том, что он выйдет из строя, а в том, что через 2-2,5 года он морально устаревает. То же самое верно и для настольных компьютеров, но их проще апгрэйдить, заменяя комплектующие по частям. Аккумуляторы у мобильного компьютера через пару лет теряют свою емкость. Их можно заменить - но это дополнительные траты.

Для тех - кому подешевле

Несмотря на общее снижение цен ноутбук пока все же остается довольно дорогим товаром, стоимостью в 25 тыс. руб. и выше. А ведь нужен он зачастую не только обеспеченным людям.

Путь людей, стесненных в средствах или просто не желающим тратить на дополнительный компьютер довольно крупную сумму, - на вторичный рынок подержанных ноутбуков. Если продажи подержанной бытовой техники невелики по сравнению с продажей новых товаров, то вторичный рынок ноутбуков - хорошо развит.

- Подержанный ноутбук значительно дешевле нового, -говорит администратор магазина "Атари" Андрей АТАНОВ. - При этом его производительности достаточно для решения ряда задач. Например, если человеку ноутбук нужен в основном как печатная машинка и для выхода в Интернет, то его вполне может устроить б/у машинка стоимостью в 6-10 тыс. руб. А за 10-12 тыс. уже можно купить б/у ноутбук, на котором можно смотреть фильмы и работать с графикой.