Товарооборот с ЕАО составил около 2 млрд рублей

Товарооборот между Хабаровским краем и ЕАО в 2004 году вырос на 23% и составил 1 миллиард 723 млн руб. Эти цифры прозвучали на совместном заседании рабочих групп от правительств Хабаровского края и Еврейской автономной области по выполнению соглашения о сотрудничестве между двумя субъектами федерации за 2004 год.

В частности, в 2004 году на 10% увеличился объем автобусных пассажирских перевозок между нашими регионами на пригородном сообщении. В минувшем году Хабаровский край получил два комбайна, произведенных Биробиджанским комбайновым заводом "Дальсельмаш". И по итогам заседания подписан протокол по сотрудничеству между правительствами Хабаровского края и ЕАО на 2005 год.