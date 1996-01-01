Новая крыша - на потоке

Находка до 1985 г. была пятиэтажной. Затем появились десятиэтажные здания. Тем не менее и сегодня в архитектурном плане город выглядит непрезентабельно. По-прежнему довольно остро стоит и квартирный вопрос. Решение всех этих проблем за счет строительства мансардного жилья предложила Ассоциация строительных организаций "Находкагражданстрой" совместно с компанией "Пилигрим".

Инициатива была поддержана администрацией Находки, выступившей за разработку муниципальной программы. Надстраивать мансарды предложено на типовых пятиэтажках, одновременно проводя их комплексную реконструкцию и замену инженерных коммуникаций.

Как считает президент Ассоциации строительных организаций Сергей ДУДНИК, при разработке программы мансардного строительства необходимо обобщить опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов, где подобные программы успешно реализуются. Бывший руководитель треста КПД-2, применивший на практике идею строительного потока (что позволило сдавать до 120 тыс. кв. м жилья в год), уверен, что схема годится и для мансардного строительства. Создание такого потока: от принятия решения, проектирования и экспертизы до строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, позволит, по мнению Сергея Дудника, привлечь частные инвестиции под реализацию масштабного проекта. Другими источниками финансирования могут быть местный и федеральный бюджеты.

Самое привлекательное во всем этом, что возведение мансард обходится на 20-40% дешевле обычного жилья, к тому же, сроки строительства значительно уменьшаются.

Начать реализацию пилотного проекта предполагается уже в нынешнем году. Ассоциация строителей "Находкагражданстрой", куда вошли в основном подразделения бывшего треста КПД-2, начинает надстраивать пятиэтажный дом на Озерном Бульваре, еще четыре объекта в различных микрорайонах города будут утверждены в ближайшее время. В прошлом году город сдал в эксплуатацию всего 16 тыс. кв. м жилья. За счет строительства мансард реально увеличить эту цифру вдвое. Тем более актуально, что в последнее время муниципальное жилье не строится, а на 01.01.04 г. в Находке 5 674 человека (3,98% населения) проживали в ветхих и аварийных жилых домах и должны были переселяться в срочном порядке.

Работать на мансардах будут свои - работники бывшего треста КПД-2, ДМГС, Минмонтажспецстроя, а также частных строительных фирм. Что касается строительных материалов, то первые технологические мощности по их выпуску в Находке уже существуют. Компанией "Пилигрим" освоены канадские каркасные конструкции кровли.

Существует еще одна проблема - защита интересов жильцов. Кстати, по единодушному признанию участников предстоящего процесса строительства мансард, это один из самых больных вопросов. Но организаторы программы думают, что проблема в конечном счете решаема. Как считает главный архитектор города Татьяна ЯКОВЛЕВА, это направление в строительстве обещает быть весьма перспективным как для жильцов, так и для строителей. А вопрос с жильцами дома, где будут возводиться мансарды, можно решать двумя путями. Первый - временное выселение, под которое программа предусматривает создание резервного фонда. Но это довольно дорого. И второе - организация строительства с минимальными неудобствами, что менее затратно.

Первые результаты реализации программы строительства мансардных этажей в Находке будут получены уже в этом году.