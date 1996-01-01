Рынок вина растет китайскими темпами

Объем российского винного рынка находится в пределах 35-40 млн декалитров в год. Причем только московский рынок в денежном выражении составляет более $ 300 млн, отмечается в рейтинге, составленном РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Надо отметить, что темпы роста потребления и продаж вина в России увеличились за последние несколько лет соответственно на 15 и 25%, и похоже, что тенденция к росту не вызывает сомнений. На текущий год эксперты прогнозируют рост рынка вина примерно на 12%. Для сравнения: прогноз на тот же период для самых крупных винных рынков мира - США и Великобритании - составляет 2,6% и 4%.

Российский же винный рынок сейчас сопоставим по динамике роста лишь с китайским (около 7% в год). Однако китайцы в основном пьют вино дешевое, а россияне год от года потребляют все более изысканные и дорогие вина. Элитные вина в России сейчас занимают около 7% рынка. Основная тенденция, наблюдавшаяся в ушедшем году, - смещение интереса в сторону натуральных виноградных вин, то есть вин качественных.