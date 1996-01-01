В этом году Япония ожидает увеличения потока туристов со всего мира почти на миллион, и связано это с тем, что 25 марта в префектуре Аити откроется Всемирная выставка EXPO-2005. Она проводится в разных странах, и вот уже 150 лет ее основная задача - знакомить человечество с новыми возможностями, связанными с прогрессом, науки и техники. Именно там люди впервые увидели многое из того, что потом вошло в повседневную жизнь и стало неотъемлемой частью земной цивилизации.

Пушки и бульонные кубики

К первой выставке в Гайд-парке был построен огромный "Хрустальный дворец" из стекла и металла. Смонтированный из сборного каркаса всего за полгода, он "взорвал" тогдашние представления об архитектуре, а 20 тыс. экспонатов из 40 стран ошеломили посетителей. В первый день здесь побывало 25 тыс. состоятельных господ со всего света! Затем пошли "простолюдины".

За полгода экспозицию осмотрели 6 млн посетителей. Гвоздем ее стала швейная машинка ЗИНГЕРА с ножной педалью. Большой успех имела стальная пушка Альфреда Круппа (до этого пушки отливали из бронзы или чугуна). Особый интерес вызывали новые продукты: г-н БОРДЕН из Техаса продемонстрировал "мясные сухари" (прообраз бульонных кубиков).

Российские экспонаты занимали в "Хрустальном дворце" самые почетные места. Как писал француз де ВАЛОН о Русском отделе: "Кроме бриллиантов, бирюзы, мраморных мозаик и драгоценных вещей, русские выставили мебель из малахита: столы, камины, огромные вазы. Мы, бедняки, счастливы, если у нас печатка или запонки из этого камня, а в России г-н ДЕМИДОВ может из него выстроить целый дворец!"

Есть что посмотреть!

Такие выставки проводят раз в пять лет. Длятся они по полгода, и не случайно их называют "олимпиадами торговли". Каждая страна старается выделиться.

Так, на EXPO-2000 в Ганновере японский павильон был сооружен... из бумаги. Многоэтажное здание с несущей конструкцией из картона толщиной 12,5 см было покрыто бумажной крышей. После закрытия павильон был переработан на школьные тетради. Павильон ООН был сделан из бамбука, но напичкан интерактивными экранами. Княжество Монако построило небольшой морской залив и пустило в него несколько яхт!

Всего в Германии было представлено 181 государство. Россия тоже участвовала, хотя денег на отдельный павильон не нашла и выставлялась в "коллективном" павильоне. На EXPO-2005 у нашей страны будет собственный один из самых больших павильон площадью почти 1,3 тыс. кв. м. Подготовкой участия в выставке занимались Минэкономразвития, Торгово-промышленная палата и "Экспоцентр". Из федерального бюджета на эти цели выделено $ 8,4 млн.

Открытие мудрости природы

EXPO-2005 пройдет под девизом "Второе открытие мудрости природы". Страна восходящего солнца уже в четвертый раз принимает всемирную выставку: в 1970 г. первую EXPO принимал Осака, в 1975 - Окинава, в 1985 - Цукуба и Сэто.

Досье В этом году в парке на территории в 173 га экспозиции представят 127 стран. Ожидается, что за полгода здесь побывает около 15 млн посетителей. Ее организаторы хотят, чтобы каждый человек смог поставить и обсудить любые волнующие его темы: защита окружающей среды, природные ресурсы, энергетика и другие проблемы, с которыми человечество столкнется в XXI веке. EXPO-2005 должна стать своеобразной лабораторией всемирного эксперимента дружественных отношений человека и природы и привлечь внимание человечества к азиатской перспективе в связи с ростом роли стран Азии в мировом сообществе.

На выставке, например, вся транспортная система выставки будет сформирована с учетом жесточайших экологических требований. В принципе, наиболее соответствовать теме EXPO будет пешее передвижение, но для уставших, пожилых людей и инвалидов будут доступны микроавтомобильчики с очень низкой степенью токсичности выхлопа, экологически безопасные автобусы и электромобили. На выставке пройдут испытание автоматизированная транспортная система ITS (Intelligent Transport System), работающая без водителя, и высокоскоростные вагоны на магнитной подушке HSST (High Speed Surface Transport).

Для сведения: к минимуму энергозатрат широкое применение здесь получат альтернативные источники энергии - солнечные батареи и ветроустановки. Построена и специальная электростанция, работающая на тепле от сжигания отходов. Очевидно, эта модель (или ее модификации) будет потом тиражирована для массового применения в городских центрах.

Радикально сократить потребности в воде помогут новые технологии сбора и очистки дождевой влаги и других природных осадков. А это будет интересно жителям Владивостока...

Вообще же на EXPO можно будет увидеть массу новейших технических достижений. Специально для выставки были созданы роботы, которые могут играть с детьми и различать их по лицам, а также роботы, говорящие на японском, английском, корейском и китайском языках. Они будут выполнять функции охранников и регистраторов.

"Тойота" покажет свою новую модель. Она очень необычна и по облику, и по возможностям. Водитель не садится в новую "Тойоту", а как бы "одевает" ее на себя, подгоняя размер под свои физические характеристики, приемы вождения, особенности дороги, скорость движения. Автомобиль может полностью управляться бортовым компьютером. Светоизлучающие диоды на корпусе меняют цвет в зависимости от эмоционального настроения сидящего в нем человека...

Россия не ударит в грязь лицом

О подробностях участия России в EXPO-2005 "ЗР" рассказал директор российского павильона Вячеслав МЕЛЬНИК:

- Основная тема нашей экспозиции - "Гармония Ноосферы". Мы представим новейшие промышленные технологии, достижения отечественных энергетиков, разработки в области предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, культурное наследие и природные богатства России. Посетители смогут увидеть макет многоразового суборбитального корабля C-XXI для космического туризма. Мы покажем разработки в области нанотехнологий. Прочность новых материалов в сотни раз превосходит сталь, а вес - в 6 раз меньше!

Безусловным центром EXPO станет еще один российский экспонат, хотя он будет находиться в японском павильоне "Глоубал хаус", посвященном истории развития Земли. Это хорошо сохранившаяся в вечной мерзлоте голова мамонта, найденная в Якутии в ноябре 2002 года. Она помещена в специальную прозрачную камеру, где поддерживается температура минус 25 градусов. Уже сейчас ее называют символом EXPO-2005.

В рамках выставки пройдут Национальный день России (17 июня), форум Северных стран и еще множество всевозможных бизнес-встреч и круглых столов, а в августе - форум, посвященный развитию нефтегазового комплекса и российским проектам в этой области. Кроме деловой части будет и большая культурная программа.

Обращает на себя внимание скромное присутствие дальневосточников: "АЛРОСА", Муравьевский парк устойчивого природопользования (Амурская область), ООО "Русская вода" (Камчатская область), инспекция по охране редких и исчезающих видов животных и растений "Тигр" - вот, пожалуй, и все. Как сообщили "ЗР" в оргкомитете, письма с предложением поучаствовать в EXPO-2005 были отправлены всем дальневосточным губернаторам, но откликнулась только Якутия.