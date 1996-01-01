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"Парус" поднимется на берегу Амура

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровске начата реализация проекта застройки прибрежной части Южного округа краевого центра в границах улиц Радищева - Флегонтова. Рассказать о нем "ЗР" попросил начальника управления контроля и координации строительного производства департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Вадима СУХАРЕВА.

- Муниципальная программа по строительству микрорайона "Парус", так будет называться район застройки прибрежной части Хабаровска, рассчитана до 2010 - 2012 года. Население со средним достатком сможет приобрести здесь жилье в рассрочку. В свою очередь массовая застройка позволит снизить стоимость 1 квадратного метра жилья (его ориентировочная средняя стоимость сегодня доходит до 25 тыс. рублей). Часть квартир будет бизнес-класса, с видом на речные просторы, с евроотделкой. Цена у них, естественно, будет выше на порядок.

Хочу отметить, что прежде всего при проектировании этого микрорайона приоритет был отдан комплексной застройке. На площади в 90 гектаров архитекторы Хабгражданпроекта запланировали строительство микрорайона разной этажности на 500 тыс. квадратных метров жилья, не считая офисных помещений, а также школ, детских садов, торговых центров, зданий общественного назначения. Еще здесь будут обустроены зоны отдыха: парки, пляж протяженностью около 2-х километров, который предстоит отсыпать песком. Для автовладельцев планируется построить 4 многоэтажных гаража. Стоимость программы - 10-12 млрд руб. Заказчик строительства - МУП УКС города Хабаровска.

Сейчас идет работа по поиску инвесторов. Предстоят большие затраты на подготовку территории под застройку, по прокладке инженерных сетей (тепло- и водоснабжение, электропитание), на перенос ЛЭП - 110 (протяженность - 2,5 км), антипаводковую отсыпку (береговой уровень предстоит поднять на 3 метра). Всего требуется вложить в обустройство участка 2,5 млрд рублей. Работы планируется завершить в течение полутора лет. Также необходимо будет расселить жителей ветхого фонда, который попадает под снос. А с 2006 года, когда ближайшая ТЭЦ-1 будет переведена на газ, решается и экологическая проблема.

В перспективных планах городской администрации - перенос речного пассажирского порта из центральной части города в район застройки. Дачники и пассажиры теплоходов в ближайшем будущем смогут воспользоваться комфортабельным портом, построенным по современным требованиям.

И еще, на рынке городского жилья сегодня огромный спрос на новостройки, особенно в центральной части города, которая и так перенасыщена жилыми и административными зданиями. Микрорайон "Парус" сможет разгрузить давление на эту часть города за счет своей привлекательности, комфортности проживания и состояния дорог.

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