Что мы любим поесть

Золотых медалей выставки "Дальагро. Продовольствие", завершившейся во Владивостоке, удостоены 39 видов продукции. Причем, по информации оргкомитета выставки, медалей удостоены только новые оригинальные продовольственные товары.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, дегустационная комиссия оценивала вкусовые качества и питательные свойства продуктов, их полезность, удобство и безопасность упаковки, оригинальность оформления. Медали получили известные в Приморье компании - "Арника", "Ратимир", "Уссурийский хлеб", "Зеленые листья" и другие.

Участие в выставке приняли 37 компаний из Приморья и других регионов, представивших широкий ассортимент мясной, рыбной, хлебобулочной, молочной, масложировой и другой продукции.

Впервые в истории выставки состоялся конкурс на приз зрительских симпатий. Его победителями стали тыквенный сок производства СХПК "Коммунар", салат с кукумарией Зарубинской базы флота, крабовые палочки компании "КВЭН", соки "Арго-Джус", хлебобулочные изделия от "Уссурийского хлеба".