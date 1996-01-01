Лицензирование строительства сохранят. До 2007 г.

Правительство РФ предлагает отменить лицензирование градостроительной деятельности с 2007 г. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей ШАРОНОВ в ходе обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта о лицензировании в комитете Госдумы по собственности.

А.Шаронов отметил, что, по его мнению, отменить лицензирование этого вида деятельности "можно хоть завтра". В то же время он сообщил, что в результате процедуры согласования было принято решение отменить лицензирование градостроительной деятельности с 1 января 2007 г., а до этого срока разработать технические регламенты в этой сфере.

Замминистра пояснил, что поводом отмены лицензирования в строительной деятельности является наличие других способов контроля. В настоящий момент, по его словам, существует семь видов контроля за градостроительной деятельностью, и отмена лицензирования не приведет к увеличению рисков при строительстве. Кроме того, он заметил, что процедура выдачи лицензий на строительство в настоящий момент существенно коррумпирована. По его словам, официальная стоимость лицензии составляет 1 300 руб. При этом, по опросам, за лицензии компании платят от 30 тыс. до 100 тыс. руб.