За дорогую недвижимость - высокие налоги

По мнению президента Приморского отделения Российского общества оценщиков Юрия ЗЕЛЕНСКОГО, проходящий сейчас чтения в Госдуме РФ "Закон о налоге на недвижимость" вряд ли серьезно поднимет заработки независимых оценщиков в связи с необходимостью работы по переоценке жилого фонда в городах и весях России.

- Эта работа, скорее всего, будет проводиться "госоценщиками", а специалистам, работающим на реальном рынке недвижимости, останется довольно хлопотная работа по спорным вопросам, когда собственники очень дорогого жилья будут пытаться доказать, что они владеют более дешевой недвижимостью, чем это определяют налоговые органы.

В конечном счете закон предполагает, что будет применен абсолютно радикальный подход в обложении налогом по рыночной оценке, что приведет к резкому росту платежей и поступлений в бюджет. В другом случае для облегчения задачи законодатели могут просто поднять налог на недвижимость, не вникая особо, с чего повышенный налог будет взиматься. Есть мнение, что налоги на недвижимость и земельный будут объединены в один, что тоже позволит упростить процедуру налогообложения и контроля.