Почта повернулась лицом к корпоративным клиентам

Вчера, 21 марта, на главпочтамте Владивостока начал работать Центр по обслуживанию корпоративных клиентов.

Для удобства крупных клиентов открыт специальный зал, в котором ведут прием корреспонденции от организаций менеджер и три оператора почтовой связи.

До недавнего времени все клиенты - и физические лица, и представители организаций обслуживались в общем операционном зале, что доставляло неудобства частным клиентам в связи с большим объемом корреспонденции, предъявляемой к обработке от корпоративных клиентов.

Теперь такие клиенты почты, как налоговая инспекция, администрация города Владивостока, УВД Приморского края, арбитражный суд и представители других организаций с большими объемами отправляемой корреспонденции, будут обслуживаться в специальном зале.