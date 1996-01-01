Мост, который мы выбираем

При вступлении в должность губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН еще раз подтвердил намерение построить мост на остров Русский. Сейчас по заданию департамента дорожного хозяйства администрации края идет разработка обоснования инвестиций в строительство этого моста. Каким он может быть? И станет ли Русский полноценной частью города?

Порт и зона отдыха

Полтора века остров Русский был форпостом морской крепости Владивосток. Но генпланом города 1989 г. он стал рассматриваться не только как "дальневосточный Кронштадт", но и как важный ресурс развития города, необходимый для рекреационного обслуживания населения, туризма и развития транзитно-транспортных функций. Но для этого с ним необходимо создать постоянную и надежную сухопутную транспортную связь.

Бухты западной части острова, относящиеся к Амурскому заливу: Новик, Бабкина, Рында, Филипповского, Воевода, Боярин имеют глубины до 10 м, хорошо защищены от преобладающих летом юго-восточных ветров, некоторые из них имеют красивые пляжи. Экология этих бухт пока удовлетворительная, но для их рекреационного использования необходимо соответствующее обустройство. Бухты очень посещаемы любителями подледного лова, что позволяет развивать здесь базы отдыха круглогодичного действия, объекты водного спорта и развлечений, заниматься марикультурой, а для портового строительства они малопригодны. Все западное побережье острова предложено использовать исключительно для отдыха населения.

На Русском расположены укрепления Владивостокской морской крепости - уникального памятника фортификационного искусства. Это позволяет развивать его как важный центр туризма и музейного дела.

Бухты северной и северо-восточной части острова Аякс и Парис имеют глубины 10-15 м, а Безымянная - до 29 м. Они хорошо защищены от господствующих ветров, находятся вблизи главного судового хода в порты Владивостока и удобны для размещения портовых комплексов и баз флота. Специалисты ДНИИМФа предложили использовать их для новых причалов торгового порта и базирования кораблей ТОФ.

Бухты южной части острова - Новый Джигит, Холуай, район о. Шкота и Лаврова - имеют зоны пляжей, большие глубины, частично защищены от ветров и могут использоваться как для рекреации, так и для портового строительства.

Два моста

Генпланом города предложено два моста на о. Русский. Первый - с п-ова Шкота (Эгершельд) на о. Елены и далее на п-ов Саперный с мостом через канал. Второй - с п-ова Назимова на м. Новосильского или с м. Острого на "Змеинке" на м. Поспелова. Затраты на них могут быть экономически оправданы лишь при больших грузо- или пассажиропотоках.

Хорошим решением может быть совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. Но он исключает прохождение крупных морских судов в Амурский залив. Это потребует изменить условия мореплавания в проливе, что очень сложно. Железнодорожный или совмещенный мост может иметь балочную или ферменную конструкцию. Тогда в проливе на глубинах от 10 до 50 м для него надо возвести 5-9 мощных опор. Автодорожный мост допускает различные конструктивные решения: подвесной, вантовый, балочный, ферменный, наплавной и др.

Стоит сказать, что автодорожные подходы к б. Улисс более благоприятны, поскольку выходят к будущей магистрали Сахалинская-Седанка и к дороге вдоль Уссурийского залива. Они предпочтительнее для перевозки различных грузов на о. Русский, чем мост с Эгершельда.

Кстати, рекомендован вариант высоководного автодорожного моста с широким пролетом над главным судовым ходом. К сожалению, российские мостовики имеют незначительный опыт строительства таких мостов, поэтому придется привлекать иностранцев.

Понтоны на воду!

Губернатор Дарькин принял решение разработать Обоснование инвестиций в строительство моста с п-ова Шкота на о. Русский. По результатам тендера генпроектировщиком стал институт "Приморгражданпроект", к его работе привлечены проектировщики "Ленгипротранса", ОАО ДНИИМФ и ООО "Гидротекс".

Высокая стоимость высоководных мостов, которые бы абсолютно не мешали проходу судов, исключила вариант строительства большепролетного подвесного или вантового моста. Как более экономичные, могут рассматриваться средневодный или низководный мосты, хотя они являются препятствием для свободного прохода крупных судов. Так как в створе между Токаревской кошкой и о. Елены проход таких судов крайне редок, в составе моста достаточно иметь судопропускной пролет. Прорабатываются варианты балочного и наплавного мостов с соответствующими подходами.

Наплавной или понтонный мост может быть из стальных или железобетонных понтонов. Серьезным преимуществом такого моста является возможность создания его местными предприятиями и мостостроителями. А имеющиеся данные уже сегодня позволяют компетентно решать технические и стоимостные вопросы строительства такого моста.

Дорога на Рейнеке и Попова

Создание постоянной сухопутной связи Русского с городом дает возможность активно использовать для отдыха населения острова Попова и Рейнеке и улучшить культурно-бытовое, коммунальное и инженерное обеспечение этих островных территорий.

Острова Русский и Попова разделяет мелководный несудоходный пролив Старка. Условия пролива позволяют построить через него небольшой мост. Для соединения воедино дорожных сетей этих островов достаточно между м. Дарагана и Рагозина, где ширина пролива составляет менее 500 м, а глубины не превышают 3,5 м, построить обычный автодорожный балочный мост длиной 100-200 м с дамбовыми подходами.

А вот острова Попова и Рейнеке разделяет узкий несудоходный пролив шириной около 400 м и глубиной до 2 м. Кстати, в давние времена через него вела ныне затопленная искусственная кладка, по которой ходили люди. Причем значительная часть кладки сохранилась и по сей день.

Доступ автотранспорта на о. Рейнеке, имеющий ограниченную рекреационную емкость, лучше запретить. Это связано и с тем, что южная часть о. Попова до м. Ликандера отнесена к Дальневосточному морскому заповеднику. С учетом этого между о. Попова и Рейнеке целесообразно соорудить легкий пешеходный мост, допускающий в исключительных случаях проезд по нему легкового автотранспорта.

Не следует забывать и о том, что рекреационные ресурсы и экологическая емкость природной среды островов далеко не безграничны. Свободный въезд машин и неконтролируемое перемещение людей может привести к перегрузке экосистемы и деградации ландшафтов. Поэтому с самого начала следует предусмотреть комплекс мер по регулированию нагрузки на экологию островов, организовать пользование зонами отдыха.

Сколько это стоит?

Стоимость строительства основного моста на Русский в зависимости от варианта может оцениваться в довольно широких пределах - от 2,15 млрд руб. до почти 7 млрд! Сооружение моста между о. Русский и Попова через пролив Старка обойдется примерно в 270 млн рублей. Пешеходный мост между о. Попова и Рейнеке в зависимости от степени капитальности - 27-35 млн руб.

Об авторе. Валентин АНИКЕЕВ, член-корреспондент РААСН, профессор ДВГТУ.