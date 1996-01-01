Рынок недвижимости пошел в регионы

Компания Knight Frank, специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг в сфере недвижимости, представила исследование рынков недвижимости российских регионов.

По мнению авторов исследования, региональные рынки в скором времени будут пользоваться спросом у инвесторов и девелоперов. При этом Knight Frank считает наиболее перспективным для вложений сегмент торговой недвижимости, который в настоящее время развивается опережающими по сравнению с другими сегментами темпами. Тем не менее с таким выводом согласны не все участники рынка. Собственно, предрекая блестящие перспективы тому или иному сегменту, консалтинговые компании пытаются поделить между собой региональные рынки.

Knight Frank провела исследование в десяти российских городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В него странным образом не попали такие традиционные с точки зрения девелопмента регионы, как Казань, Нижний Новгород и Сочи. Исследование проводилось кабинетным методом, то есть его результаты могут считаться адекватными лишь с большой натяжкой. Тем не менее некоторое представление о положении дел на региональных рынках недвижимости он дает. Общий вывод, следующий из исследования, - рынок недвижимости в регионах находится в зачаточной стадии своего развития, за исключением Санкт-Петербурга, в котором развитие идет по московскому сценарию и который многие участники рынка как классический российский регион не рассматривают.

При этом, лидером по темпам развития является сегмент торговой недвижимости. "Объем российского рынка торговой недвижимости в 2004 г. составил $ 200 млрд , при этом его рост по итогам года составил 30% в долларовом эквиваленте, - сообщила директор по развитию компании Knight Frank Наташа РЕТЕЮМ. - Более динамично развивается, насколько мне известно из вторичных источников, только Китай".

По данным компании, развитие рынка торговой недвижимости шло в первую очередь за счет регионального расширения крупных торговых сетей. Большая часть спроса на новые торговые помещения в регионах обеспечивалась московскими операторами, при этом оборот с квадратного метра площади компаний в регионах меньше оборота в российской столице на 25-30%, но и ставки арендной платы также ниже на 15-20%.

По мнению Наташи Ретеюм, развитие рынка торговой недвижимости обусловлено развитием розничной торговли, ростом денежных доходов населения и объемов потребления. Knight Frank полагает, что этот сегмент рынка недвижимости является наиболее перспективным. Впрочем, такая оценка объясняется востребованностью услуг консалтинговых компаний на этом рынке.

"В регионах пока нет достаточного опыта по созданию торговых центров, - говорится в отчете Knight Frank. - Поэтому для этих целей привлекались московские консалтинговые агентства по недвижимости, которые принимали активное участие в процессе, привнося международный и московский опыт". Необходимо отметить, что другие участники рынка не считают сегмент торговой недвижимости перспективным. "Мы не считаем этот сегмент интересным, поскольку он довольно ограничен, - сказал директор по развитию компании Swiss Realty Group Илья Шершнев. - В крупный город достаточно прийти одному или двум крупным операторам и открыть один магазин, чтобы контролировать 60% рынка. После этого там могут возникнуть максимум два небольших торговых центра. Региональный рынок ограничен, на нем некуда развиваться".

При этом Илья Шершнев считает, что наиболее перспективным сегмент будет продажа элитной недвижимости. "Российские города в большинстве своем довольно ветхие, - говорит он. - Преимущественно застроены панельными и блочными домами 20-летней давности или хрущевками, а люди постепенно богатеют и уже не хотят жить в таких домах, пусть даже и имея в собственности весь этаж. Люди понимают, что жить в элитном доме престижно. Однако таких домов в российских регионах практически нет. Поэтому мы считаем этот сегмент самым перспективным".

Интересно, что участники рынка почти не рассматривают сегмент офисной недвижимости, который в регионах представлен офисами класса С, в лучшем случае - класса В. Наташа Ретеюм отмечает, что в регионах бизнес не считает необходимым тратиться на хороший офис, поскольку воспринимает его не как актив, способный повлиять на увеличение прибыли компании, а как пассив, расходы на который необходимо минимизировать. По словам г-жи Ретеюм, региональные рынки пока не созрели для высококлассной офисной недвижимости, а потому и вкладываться в этот сегмент в настоящее время особого смысла нет.

Характерной чертой всех подобных исследований, производимых различными московскими консалтинговыми компаниями, является ориентация на какой-то один сегмент. Так, Swiss Realty Group ориентируется на элитную жилую недвижимость, Knight Frank -на торговую, а например, компания Penny Lane Realty - вообще на курортную недвижимость в Краснодарском крае. Исходя из этого, можно сделать вывод, что таким способом московские консалтинговые компании пытаются поделить региональный рынок недвижимости между собой в преддверии прихода на него большого количества как российских, так и иностранных инвесторов.