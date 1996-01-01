Против стихийной застройки

Проект нового генерального плана Владивостока должен быть разработан до 1 мая 2005 года. Такое решение было принято на совещании, посвященном разработке этого важного для города документа.

Совещание провели губернатор Сергей ДАРЬКИН и глава администрации города Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. В нем также приняли участие специалисты краевой и городской администраций, проектных и строительных институтов.

Сергей Дарькин отметил, что скорейшая разработка генплана краевого центра позволит остановить стихийную и незаконную застройку городских территорий, обеспечит стабильное развитие инфраструктуры, позволит решить одну из главных задач - обеспечение жителей комфортным и качественным жильем. Он подчеркнул, что генеральный план должен предусматривать решение важнейших проблем Владивостока. В частности, строительство нового полигона для утилизации бытовых отходов, очистных сооружений, мостов на о. Русский и через бухту Золотой Рог.