У Находки будут другие крыши

Новый главный архитектор Находки Татьяна ЯКОВЛЕВА, прибывшая из Хабаровска и утвержденная в должности на недавнем заседании городской думы, обозначила основные тенденции градостроительной политики города на ближайшую перспективу.

В городе Находке, где за его историю сменилось не менее десятка главных архитекторов, а правила игры до недавнего времени диктовал массовый крупнопанельный "дизайн", намечаются перемены. Управление архитектуры приступило к разработке долгосрочной комплексной целевой программы по реконструкции старой исторической застройки города. Ее реализация начнется в преддверии празднования 55-летия Находки. Предполагается капитально обновить фасады зданий с применением новых материалов и технологий, хорошо зарекомендовавших себя в условиях субтропического климата. На первом этапе будут реконструированы четыре дома в исторической части города - на улице Ленинской и два на Находкинском проспекте.

Работы будут выполнять находкинские строительные организации частично за счет средств муниципального бюджета, а также инвестиций предпринимателей, которые согласны раскошелиться на взаимовыгодных условиях. По мнению нового главного архитектора Находки, строить находкинцы умеют и доказательством тому служит результат их работы под управлением норвежцев на возведении сухого дока в порту Восточном в рамках проекта "Сахалин-2". Курировать все вопросы призвана созданная рабочая группа координационного совета, которую возглавил президент Ассоциации строителей "Находкагражданстрой", бывший председатель Административного комитета СЭЗ "Находка" Сергей ДУДНИК.

В лице Татьяны Яковлевой архитекторы города также нашли горячего сторонника идеи мансардного строительства. Как считает новый главный архитектор Находки, вернуться к этой идее, высказанной много лет тому назад, но пока не доходившей до реального воплощения, целесообразно по нескольким причинам. Во-первых, такое строительство, позволяющее возвести дополнительное жилье в гораздо более короткий срок, значительно дешевле. Во вторых, решает проблему плоских кровель, на замену которых предполагается выделить средства из краевого бюджета.