Выставка красоты

Со 2 по 5 марта во Владивостоке в здании Морского вокзала проходит Вторая выставка-салон "Индустрия Красоты".

Цель выставки - представление компаний, товаров и услуг в области косметологии, парикмахерского искусства. Тематика: косметические линии (профессиональные, декоративные, лечебные); парфюмерия; средства по уходу за ногтями; аксессуары для маникюра, педикюра; парикмахерское оборудование и принадлежности; белье и одежда для женщин; подарки и сувениры; цветы. У пришедших на выставку есть уникальную возможность посетить презентации фирменной продукции и услуг, а также посмотреть мастер-классы.