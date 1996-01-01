Телефон для любимой

Очень много сегодня написано различных статей о том, что такое женский мобильный телефон. В самом деле, каждый производитель в большей или меньшей степени уделяет этому вопросу внимание. Одна компания - специально создавая модель внешне, похожую на красивую шкатулку или пудреницу, снабжая внутреннюю начинку аппарата разнообразными специальными функциями. Другая - уменьшая телефон до немыслимых размеров. Третья компания - просто окрашивая модели в яркие и интересные цвета. Все это сделано именно для того, чтобы каждая представительница прекрасного пола смогла выбрать себе телефон по вкусу.

Но телефонов так много, что встает вопрос - как выбрать тот единственный, который будет устраивать полностью и будет именно ваш. Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Начинать нужно с самого простого - с внешнего вида. Не с функций, не с цены, а именно с внешнего вида. Осмотрев внимательно витрины, можно сразу найти несколько аппаратов, привлекающих вас и дизайном, и цветом, и размером. Это на самом деле очень важно потому, что какие бы возможности телефон в себе ни скрывал или как бы ни был привлекателен по цене, но если внешне он вас не устраивает, то удовольствия от работы с таким аппаратом не будет. Постепенно вы начнете волей-неволей искать в нем различные недостатки типа "мало держит заряд", "плохо ловит", и, в конце концов, телефон вас окончательно разочарует.

После того как вы выбрали понравившиеся модели, попросите консультанта показать их, чтобы почувствовать на вес, какой лучше лежит в руке, более удобен в наборе цифр, в работе с клавишами управления.

Следующий этап - это сравнение функциональных характеристик, информация о производителе, условиях гарантийного и послегарантийного обслуживания. В этом может помочь только грамотный консультант специализированного салона или магазина. Сопоставив все за и против, из нескольких предложенных вы выберете ту единственную трубку, которая будет устраивать вас по всем параметрам.

"А как же цена?" - спросите вы. Ведь может понравиться и такой аппарат, цена которого и ваши средства не совместимы. К сожалению, пока существуют вещи, которые нам нравятся и которые мы не можем себе позволить... Но при этом хочу еще раз напомнить, что только тогда ваш мобильник будет долго и хорошо работать, когда он будет вам нравиться.