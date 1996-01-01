Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Телефон для любимой
Очень много сегодня написано различных статей о том, что такое женский мобильный телефон. В самом деле, каждый производитель в большей или меньшей степени уделяет этому вопросу внимание. Одна компания - специально создавая модель внешне, похожую на красивую шкатулку или пудреницу, снабжая внутреннюю начинку аппарата разнообразными специальными функциями. Другая - уменьшая телефон до немыслимых размеров. Третья компания - просто окрашивая модели в яркие и интересные цвета. Все это сделано именно для того, чтобы каждая представительница прекрасного пола смогла выбрать себе телефон по вкусу.
Но телефонов так много, что встает вопрос - как выбрать тот единственный, который будет устраивать полностью и будет именно ваш. Попробуем найти ответ на этот вопрос.
Начинать нужно с самого простого - с внешнего вида. Не с функций, не с цены, а именно с внешнего вида. Осмотрев внимательно витрины, можно сразу найти несколько аппаратов, привлекающих вас и дизайном, и цветом, и размером. Это на самом деле очень важно потому, что какие бы возможности телефон в себе ни скрывал или как бы ни был привлекателен по цене, но если внешне он вас не устраивает, то удовольствия от работы с таким аппаратом не будет. Постепенно вы начнете волей-неволей искать в нем различные недостатки типа "мало держит заряд", "плохо ловит", и, в конце концов, телефон вас окончательно разочарует.
После того как вы выбрали понравившиеся модели, попросите консультанта показать их, чтобы почувствовать на вес, какой лучше лежит в руке, более удобен в наборе цифр, в работе с клавишами управления.
Следующий этап - это сравнение функциональных характеристик, информация о производителе, условиях гарантийного и послегарантийного обслуживания. В этом может помочь только грамотный консультант специализированного салона или магазина. Сопоставив все за и против, из нескольких предложенных вы выберете ту единственную трубку, которая будет устраивать вас по всем параметрам.
"А как же цена?" - спросите вы. Ведь может понравиться и такой аппарат, цена которого и ваши средства не совместимы. К сожалению, пока существуют вещи, которые нам нравятся и которые мы не можем себе позволить... Но при этом хочу еще раз напомнить, что только тогда ваш мобильник будет долго и хорошо работать, когда он будет вам нравиться.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды