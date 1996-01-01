Квартир все больше, цены - все выше

По данным Хабаровского крайкомстата, организациями всех форм собственности и населением в 2004 году построено в крае 2385 новых квартир общей площадью 179,9 тыс. кв. метров, что составило 128,5% к уровню 2003 года, в том числе индивидуальными застройщиками - 30,4 тыс. кв. метров (130,8%). Для примера: только в Хабаровске за 2004 год было возведено около 117,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 16,5% превышает показатели 2003 года.

Обладателями новых квартир смогли стать почти полторы тысячи семей краевого центра. Возглавляет список Центральный округ - здесь построено 878 квартир. На втором месте Северный округ - 360 квартир. Если хабаровские предприятия и организации строят больше, то число желающих обзавестись собственными домами постоянно сокращается в связи с удорожанием материалов, стоимости подвода коммуникаций. Из 1485 городских семей, которые смогли отпраздновать новоселье в прошлом году, всего лишь 34 семьи стали обладателями индивидуальных строений.

В IV квартале 2004 года цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке сложилась в 26222 руб., на вторичном рынке - 20833 руб. Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Хабаровска за 2004 год выросла на 30,6%. Стабильный рост наблюдался на протяжении всего прошедшего года.

Глядя на график средней стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном рынке Хабаровска, за 2005 год можно наблюдать интересную картину: если в первом полугодии рост средней цены 1 кв. метра был четким и планомерным - в среднем 4,02% в месяц, то во втором были и спады - в июле на 1,5% и в октябре на 0,1%, таким образом, прирост средней цены в этот период составил 0,8%.

Постоянный и ровный рост в течение года наблюдался и на квартиры. Он в среднем составил от 1,1% до 1,6%. В денежном эквиваленте разница дошла в отдельных случаях до $ 20 тыс. Именно настолько подорожали в среднем самые дорогие квартиры на вторичном рынке города - трехкомнатные новой планировки. Заметно подорожало даже самое дешевое жилье: однокомнатные квартиры улучшенной планировки и "хрущевки" на окраине города - на $ 4900 и $ 3300 соответственно.

За декабрь 2004 года 1 кв. метр жилья подорожал в среднем на 1,3% и его цена составила $ 820,3 (для справки: в предыдущие годы за этот период цена квадратного метра возрастала в среднем на 3,3%, в декабре 2003 - на 12,8%). Прирост в основном произошел за счет увеличения средней стоимости квадратного метра у квартир улучшенной планировки (3,1%, в ноябре - 0,5%) и расположенных ближе к центру (4,8%, в ноябре этот показатель равнялся 0,7%). Надо заметить, что к новому году подрос в цене квадратный метр у всех типов жилья во всех районах престижности в пределах 0,3-0,7%, кроме однокомнатных квартир (спад на 0,3%) и квартир новой планировки (спад на 0,7%).

Несмотря на последнее обстоятельство, однокомнатные квартиры удерживают пальму первенства по средней стоимости квадратного метра, в декабре она составила $ 853,3. Трехкомнатные квартиры на втором месте - $ 821,8 (прирост составил 0,4%), двухкомнатные, соответственно, на третьем - $ 781,3 (рост на 0,3%).

Если посмотреть на ситуацию со средней стоимостью квадратного метра, задействовав сразу два показателя: "район престижности" и "тип планировки", то получим следующую картину. Наибольшее падение средней цены кв. метра произошло в центре - спад претерпели квартиры всех типов планировки (в среднем на 2,1%). Также незначительный спад отмечался в декабре у "хрущевок" в районе средней отдаленности (на 0,5%) и у квартир улучшенной и новой планировок на окраине (на 0,3% и 1,4% соответственно). Более всего вырос квадратный метр у "хрущевок" и у квартир улучшенной планировки в районе престижности ближе к центру (на 6,2% и 9,8%) и достиг отметки в $ 810,9 и $ 853,8 соответственно.

С изменением среднего значения квадратного метра изменились и цены на квартиры. Стоимость квартир, как обычно, сильно отличается в зависимости от района престижности, планировки и количества комнат. Квартиры на вторичном рынке жилья Хабаровска за декабрь в среднем подорожали на 2,3% (в ноябре - на 0,75%). В основном дорожало жилье, расположенное в престижном районе ближе к центру - в среднем на 5,9%. Здесь выросло в цене практически все, кроме трехкомнатных "хрущевок", которые упали в цене в среднем на 2,3%.

Не намного подорожали на общем фоне этого района однокомнатные квартиры улучшенной планировки - в среднем на 0,9%. Можно предположить, что спрос да и предложение в данном районе выросли: ведь квартиры здесь не хуже, чем в центре, правда, расположены не в "красном квадрате", но зато дешевле. Отсюда и рост цен.

В центре и в районе средней отдаленности рост средних цен на квартиры составил в декабре 1,5%. Картины в этих сегментах рынка на удивление схожи: однокомнатные квартиры практически не подорожали (в центре рост составил всего 0,5%, в районе средней отдаленности данный вид жилья подешевел в среднем на 1%), двухкомнатные квартиры подорожали на 1-2,5% (за исключением 2-комн. кв. новой планировки в центре, которые упали в цене на 0,9%, и 2-комн. "хрущевок", подешевевших на 0,3%), трехкомнатные квартиры также подорожали, но на 1, 5% в среднем (лишь 3-комн. кв. новой планировки в центре стали дешевле на 1,3%).

На окраине прирост средних цен на квартиры составил в последнем месяце ушедшего года всего 0,7%. Здесь в основном подорожало однокомнатное жилье: "хрущевки" - на 1,5%, квартиры улучшенной планировки - на 4,6%, новой планировки - на 0,9%. Заметно упали в цене двухкомнатные квартиры улучшенной планировки (на 1,1%), трехкомнатные "хрущевки" (на 3,5%), квартиры улучшенной планировки (на 3,5%) и новой планировки (на 2,3%).

Делая краткосрочный прогноз на март-апрель этого года, стоит отметить, что инерция роста, скорее всего, сохранится и средняя стоимость квадратного метра вырастет на 1-1,5%, достигнув уровня в $ 833.