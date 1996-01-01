Далянь ждет

"Далянь - очень хороший китайский город. Если к нам приедут русские туристы, мы будем им очень рады". Об этом заявили представители китайского города Далянь на встрече с ведущими туроператорами Хабаровска.

Иностранную делегацию возглавляли заместитель начальника канцелярии правительства города Далянь господин ЦЗЯН ЦИНЮЙ и заместитель начальника управления по туризму города Далянь господин ЧЭН ГУАНИН.

Нельзя сказать, в нашем крае плохо с туризмом. За последние 5 лет поток туристов в обе стороны вырос почти в два раза, составив за прошлый год цифру почти в 100 тысяч человек. Из них Китай посетили 11,2 тысячи россиян, а мы приняли у себя 82,5 тысячи китайских туристов. Даже не принимая во внимание незаконных китайских иммигрантов, видно, что нас посещают чаще и больше. Вот китайская сторона и устроила своеобразную презентацию своей провинции и города, с раздачей туроператорам сувениров и показом рекламного кинофильма. Информация при этом подавалась довольно коротко и сжато: "Далянь - хороший и красивый город. У нас есть комитет по туризму, тигровый питомник, несколько зоопарков и красивые храмы. Еще у нас много - как это по-русски? - универмагов и магазинов. Мы будем рады видеть у себя русских туристов".

На встрече китайских чиновников и заместителя председателя правительства, министра экономического развития и внешних связей Александра ЛЕВИНТАЛЯ рассматривался вопрос о безвизовых туристических поездках. По межправительственному соглашению такой режим уже действует между Россией и некоторыми провинциями Китая. Но, как сказали выступавшие, вопрос все еще нуждается в уточнении деталей. В частности, в настоящий момент китайские власти наделяют таким правом преимущественно северные, приграничные провинции.

В мае этого года вновь откроется прямой авиарейс Далянь - Хабаровск, который будет обслуживать компания "Дальавиа". Раньше этот рейс действовал только в летнее время, в пик туристического сезона. Но в этом году планируется обеспечить перевозчика пассажирами из стран АТР, а точнее, из Китая уже в мае.

Но золотая мечта наших туроператоров, судя по некоторым высказываниям, прозвучавшим на встрече, все же не Китай, а Япония. Уж очень привлекательно смотрятся обеспеченные японские пенсионеры. Пожалуй, десяток туристов Страны восходящего солнца оставляют у нас больше денег, чем сотня китайцев. Только вот они нас своими визитами не очень радуют.