Рынок недвижимости перемещается за рубеж

Российский рынок недвижимости переживает не самые простые времена: инвесторы, напуганные остановкой продаж и снижением цен на некоторые объекты, нервничают и ищут другие возможности для вложения средств. Наиболее осторожные уже начали вывод капиталов из этого рынка.

На фоне этой тенденции вполне естественно выглядит рост зарубежного рынка недвижимости, в который постепенно перетекают российские деньги. Однако, несмотря на высокий интерес к зарубежной недвижимости, торговля ею в России пока во многом является экзотикой. Такая ситуация приводит к тому, что российские покупатели нередко несут серьезные убытки.

Собственно, рынок зарубежной недвижимости для российских граждан начал свое более или менее осязаемое существование с 2002 г., когда покупатели начали приобретать отдельные объекты на Кипре и в Испании. С тех пор этот рынок демонстрирует довольно стабильный рост, подпитывающийся, по словам его участников, бурными событиями и политическими катаклизмами в России. Участники рынка отмечают, что неизменным хитом у российских покупателей остаются Средиземноморье и Балканы: Кипр, Испания, Франция, Черногория, Хорватия, Болгария. В последнее время стала пользоваться популярностью Италия. Также российские граждане стали обращать внимание на Египет, что связано с невысокой стоимостью недвижимости в этой стране.

"В принципе, дешевую недвижимость (в зависимости от страны не ниже 100 или не ниже 200 тыс. евро) за рубежном покупать не имеет смысла, поскольку в этом случае не обеспечивается достаточная рентабельность при сдаче ее в аренду, - сказала управляющий партнер компании Overseas Realty Ltd, специализирующейся на продаже зарубежной недвижимости соотечественникам, Ольга ЕГОРОВА.

Интересно также то, что россияне постепенно утрачивают интерес к приобретению недвижимости в ближнем зарубежье, например на Украине. "Если четыре года назад на украинском рынке 35% составляли российские покупатели, то сейчас только 5%, - сказал директор по маркетингу "Московской строительной компании" Максим КАЛМЫКОВ. - Фактор ностальгии престает действовать".

Для российских покупателей, по словам Ольги Егоровой, характерно приобретение либо совсем дешевой недвижимости, либо очень дорогой, стоимостью от $ 1 млн. При этом европейцы предпочитают недвижимость стоимостью около $ 500 тыс. Характерным отличием российских покупателей также, по мнению Ольги Егоровой, является нежелание пользоваться ипотекой. "Во многих странах существует возможность для иностранцев приобретения недвижимости в кредит, причем под очень небольшой процент, - говорит она. - Но россияне не очень активно пользуются этим инструментом по сравнению с европейцами". Впрочем, это как раз логично. Россияне приобретают недвижимость за рубежом не ради нее самой, а ради вложения свободных денежных средств.

В последнее время продажей зарубежной недвижимости россиянам занимается огромное число компаний - как крупных операторов столичного рынка недвижимости, имеющих в своей структуре специальное подразделение, состоящее не из очень большого числа специалистов, так и мелких компаний-однодневок, появляющихся на рынке лишь на сезон. Характерной чертой данного рынка является нежелание этих компаний афишировать свою деятельность на поприще торговли зарубежной недвижимостью, что логично в свете отрицательного отношения российских властей к выводу капитала из страны. "Многие россияне просто не знают, куда обращаться и предпочитают совершать покупки на месте, - говорит Ольга Егорова. - Примерно половина покупателей ищет зарубежную недвижимостьчерез компании , базирующиеся в России, а вторая половина ищет самостоятельно на месте".

При этом российские граждане, решившие купить недвижимость "на месте", часто становятся жертвой риэлторов. Например, при приобретении недвижимости в Швейцарии покупателю часто обещают вид на жительство. Однако такого варианта швейцарские законы не предусматривают: купивший недвижимость получает право находиться в стране лишь три месяца в году.

Еще один способ, используемый швейцарскими участниками рынка недвижимости для отбирания средств у наших сограждан, - необходимость депонировать полную стоимость дома на счету компании. Получив средства, утверждают эксперты, знакомые с ситуацией, компания может не приступать к строительству дома несколько лет, завершая на полученные от нового клиента средства "старые" проекты. "Пытаясь осуществить покупку спонтанно на месте, неискушенный покупатель может переплатить двойную стоимость дома", - говорит Ольга Егорова.

Еще один "проект века", который активно раскручивается на российском рынке, - рынок недвижимости ОАЭ. Участники рынка вообще считают рынок недвижимости этой страны неким подобием МММ. "Рынок недвижимости в Дубаи весьма специфичен, это скорее большая стройка, на которой пока еще почти нет завершенных проектов, - говорит г-жа Егорова. - При этом объект может успеть сменить до десятка владельцев до момента сдачи его в эксплуатацию. Люди играют на этом рынке так же, как на рынке акций...".

Участники рынка утверждают, что проведение операций на зарубежных рынках недвижимости осложняется еще и наличием большого количества российских риэлторов и агентств недвижимости, которые ведут себя так, как это принято в России. "Я интересовался рынком недвижимости в Майами, - сказал один из инвесторов, пожелавший сохранить анонимность, - и обнаружил, что там сидит большое количество наших людей, которые так же, как и в России, могут продать заведомо провальный проект, который никогда не будет завершен".