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RSI показала пример
На прошлой неделе компания RSI, один из крупнейших российских дистрибьюторов компьютерной техники в рамках долгосрочной программы RSI, направленной на развитие бизнеса в регионах, посетила Владивосток.
За последний год московская компания заметно увеличила свою активность на региональных рынках. Road-show компании проводились в крупных городах Урала и Восточной Сибири, теперь очередь дошла и до Дальнего Востока.
Топ-менеджеры компании RSI встретились с руководителями ведущих IT-компаний Приморского края.
- Нам кажется, что часть местных компаний не знала о тех возможностях, которые может дать сотрудничество с производителями компьютерной техники. На конкретных примерах мы пытались показать, как можно повысить эффективность дистрибуции и розничной торговли, - сообщил директор по развитию дилерской сети RSI Distributor Company Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ.
Представители крупнейших производителей компьютерного оборудования, посетившие Владивосток в рамках road-show компании RSI, провели семинары по продукции, технологическим новинкам и особенностям партнерской политики, направленной на региональных дилеров.
- К сожалению, в регионах зачастую и не подозревают о маркетинговых инициативах вендоров в поддержку дилеров, - отметил менеджер по развитию партнерской сети компании Acer Денис КУТНИКОВ. - А ведь сегодня большинство крупных производителей создали маркетинговые фонды, из которых региональным дилерам компенсируется часть расходов на рекламу, выплачиваются бонусы за продажу продукции вендоров.
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