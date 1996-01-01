Бесплатного сыра не будет. Платный подорожает

В ближайшее время могут измениться ввозные таможенные пошлины на импортные сыры. Молочный союз России и Росживотноводсоюз предложили правительству ввести единую пошлину для всех видов сыров, при этом оставить адвалорную ставку (взимается в процентном отношении от таможенной стоимости товара) на уровне 15%, а специфическую составляющую увеличить с 0,3 евро до 0,7 евро за килограмм. Если это произойдет, килограмм импортного сыра подорожает в среднем на 60 руб. Если изменятся пошлины, цены вырастут, пишет газета "Газета".

Напомним, что ранее Росживотноводсоюз настаивал на ужесточении правил ввоза только тех видов импортных сыров, производство которых налажено и в России. Причем в первую очередь под удар должны были попасть дешевые сорта импортного сыра: планировалось увеличить адвалорную ставку с 15 до 30%. По сравнению с последними предложениями прежние выглядят вполне невинно.

Стремление российских производителей закрыть "окно в Европу" объяснимо. Так, до 2000 года импорт сыров в Россию составлял не более 20% от объема внутреннего производства, затем последовал всплеск объемов импортных поставок, и к 2004 году доля импортной продукции возросла до 40%. В условиях острой конкуренции отечественным сыроделам приходится пользоваться защитными механизмами.

Мнением потребителей импортного сыра, как водится, никто не поинтересовался. Между тем, если новые правила будут введены, килограмм привозного сыра подорожает в среднем на 60 рублей.

Кстати, за последние полгода из-за частичной отмены государственных дотаций для западных производителей сыры "Гауда" и "Эдам" уже подорожали в рознице на 15-17 руб. за килограмм.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, Федеральная таможенная служба, Минсельхоз уже поддержали предложения молочников. Теперь дело за правительством.