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Бесплатного сыра не будет. Платный подорожает
В ближайшее время могут измениться ввозные таможенные пошлины на импортные сыры. Молочный союз России и Росживотноводсоюз предложили правительству ввести единую пошлину для всех видов сыров, при этом оставить адвалорную ставку (взимается в процентном отношении от таможенной стоимости товара) на уровне 15%, а специфическую составляющую увеличить с 0,3 евро до 0,7 евро за килограмм. Если это произойдет, килограмм импортного сыра подорожает в среднем на 60 руб. Если изменятся пошлины, цены вырастут, пишет газета "Газета".
Напомним, что ранее Росживотноводсоюз настаивал на ужесточении правил ввоза только тех видов импортных сыров, производство которых налажено и в России. Причем в первую очередь под удар должны были попасть дешевые сорта импортного сыра: планировалось увеличить адвалорную ставку с 15 до 30%. По сравнению с последними предложениями прежние выглядят вполне невинно.
Стремление российских производителей закрыть "окно в Европу" объяснимо. Так, до 2000 года импорт сыров в Россию составлял не более 20% от объема внутреннего производства, затем последовал всплеск объемов импортных поставок, и к 2004 году доля импортной продукции возросла до 40%. В условиях острой конкуренции отечественным сыроделам приходится пользоваться защитными механизмами.
Мнением потребителей импортного сыра, как водится, никто не поинтересовался. Между тем, если новые правила будут введены, килограмм привозного сыра подорожает в среднем на 60 рублей.
Кстати, за последние полгода из-за частичной отмены государственных дотаций для западных производителей сыры "Гауда" и "Эдам" уже подорожали в рознице на 15-17 руб. за килограмм.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, Федеральная таможенная служба, Минсельхоз уже поддержали предложения молочников. Теперь дело за правительством.
ДосьеПо данным Молочного союза России, в 2003 году объем рынка сыра составил примерно 510 тыс. тонн, из которых 319 тыс. тонн пришлось на твердые сыры, 160 тыс. - на плавленые, 16 тыс. - на рассольные и 15 тысяч - на мягкие. В Молочном союзе сообщили, что данные за 2004 год в настоящее время анализируются, но, по предварительным данным, рынок "подрос" приблизительно на 10% - до 560 тыс. тонн. Лидером среди импортеров стала Украина (она поставила в РФ 57 тыс. тонн сыров), за ней - Германия (53 тыс. тонн), на третьем месте Финляндия (15 тыс. тонн), на четвертом - Литва (10 тыс. тонн). Голландия поставила в Россию 8 тыс. тонн, Польша - 6 тыс. тонн, Франция - всего 3 тыс. тонн.
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