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Солнцем греемся, шилом бреемся
Профессор в институте читает лекцию: "Через 3 миллиарда лет солнце погаснет". В ужасе просыпается студент: "Через сколько?!" Профессор, ошарашено: "Через 3 миллиарда". Студент, успокаиваясь "Послышалось, что через 3 миллиона..."
Нет сейчас человека, которого в той или иной мере не касался бы энергетический кризис. Интересно, когда он закончится, не задумывались? А никогда. Дальше будет только хуже! Известно, например, что сейчас за один год в мире потребляется столько нефти, сколько ее образуется в природных условиях за 2 миллиона лет. Вот и считайте, когда мы прогуляем наследство, собиравшееся природой миллиардами лет. А в том, что прогуляем, сомневаться не нужно.
Но есть и такие источники, которые мы не сможем исчерпать при всем своем желании. Например, ветер, солнце, энергия морских приливов и отливов. Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли всего за одну неделю, превышает энергию всех мировых(!) запасов нефти, газа, угля и урана, почти на 120%. Только в России солнечная энергия имеет теоретический потенциал в более чем 2000 миллиардов тонн условного топлива. И каждое утро этот поток света, тепла и энергии мы вновь и вновь видим за окошком.
В Хабаровске уже несколько лет действует компания "Ветроэнергетика". Не знаю, насколько успешно, но действует. Попытки использовать солнечную энергию до этого года в Хабаровске отмечены не были. До прошедшей недавно 3-й специализированной выставки "ПромТехноЭкспо Дальневосточного региона-2004". На ней я с удивлением обнаружил образцы солнечных батарей для небольших коттеджей, выставленных хабаровской компанией "Гиперион".
Исполнительный директор компании Евгений АНАСЬЕВ ответил на несколько вопросов о своей компании и о ситуации с традиционными и альтернативными энергоносителями вообще...
- Евгений Дмитриевич, есть ли перспективы для массового внедрения ваших технологий?
- Перспективы радужные: уголь закончится, нефть иссякнет, а солнце еще посветит. А если говорить серьезно, то у нас в крае довольно интересная ситуация, например, с отоплением. Самое дорогое традиционное топливо для этой цели - уголь, самое выгодное - природный газ. Посередке - дрова, электричество, жидкое топливо. Ну а к солнечной энергетике трудно сказать, когда придем. Мы компания молодая.
- Существует мнение, что солнечная энергетика подходит только для жарких стран, где и так тепло?
- Встречный вопрос: а знаете, сколько в Хабаровске солнечных дней? Оказывается, порядка 300! И хотя, конечно, 100-процентное замещение горячего водоснабжения и отопления солнечным светом не получится, по причине тех же пасмурных дней, но на 60-70% - реально уже сегодня.
- Эти цифры проверены практикой?
- Абсолютно. Если вы ездили через Амур, то заметили, что на многих китайских домах установлены практически аналогичные солнечные батареи для горячего водоснабжения. Там встречаются и настенные установки, и образцы, расположенные на крышах, есть и "балконные" экземпляры.
- Это сугубо китайские технологии?
- Нет, производство Китая, а вот технологии и капитал - немецкие. Солнечная энергетика - это высокотехнологическая отрасль. В Хабаровске, наверное, трудно изготовить даже одну солнечную установку без специального высокоточного оборудования. Поэтому мы дилеры. А конек компании вообще - энергосберегающие технологии. Не только альтернативные источники, но и, например, электролампы с повышенным сроком службы и пониженным (в 4 раза) электропотреблением.
- Вернемся к солнечной энергии. Какие технические характеристики у самой простой батареи?
- Средний образец для горячего водоснабжения может нагреть 130 литров воды за 2 часа до температуры 90 градусов. А летом или зимой - все равно. Есть образцы и для отопления, они имеют более сложную схему работы и соответственно более дорогие. Они могут заменить до 70% основного потребления. На коттеджах или отдельных зданиях подобные установки окупаются буквально за год - два.
- А срок их службы?
- Средний срок службы солнечных коллекторов 15 лет, при этом они практически не требуют эксплуатационных расходов. Вакуумные трубки, например, изготовлены из специального типа стекла и выдерживают не только хулиганские рогатки, но и град диаметром до 25 мм. Недорогие модели полностью работоспособны до -30 градусов, но мы предлагаем и модели работоспособные до -50 градусов.
- Наиболее выгодно устанавливать подобные источники энергии при строительстве или переделать систему в уже существующем здании под новый источник отопления несложно?
- Всегда лучше строить, а не перестраивать, но, конечно, эти системы без труда подключаются к уже существующим системам, и даже в зимний период.
- Где, по вашему мнению, наиболее перспективно применение солнечных коллекторов?
- Практически везде. Коттеджи, индивидуальные дома, склады, подогрев бассейнов, бани... Но если мы думаем о массовом применении альтернативных источников энергии, то тянемся больше к оптовой торговле и работе со строительными организациями. Если посмотреть на мировой опыт, то по всей земле сейчас работают более 20 миллионов солнечных водонагревательных установок. А на отопление и горячее водоснабжение тратится 30-35% общего годового энергопотребления. Солнечная же энергия, реально поступающая за три дня на территорию России, превышает годовую выработку электроэнергии в нашей стране.
- А как мировой опыт относится к внедрению солнечной энергетики в промышленных масштабах?
- Очень положительно. Еще в феврале 2000 г. в Германии был принят многообещающий закон по возобновляемой энергетике, устанавливающий повышенные закупочные цены на электроэнергию, произведенную возобновляемыми источниками и поставленную в централизованную электросеть. А в Калифорния более миллиона домовладений будут оснащены солнечными энергосистемами к 2017 году. Во всяком случае, такой законопроект был принят властями штата. К 2008 году солнечные батареи будут предлагаться строительными фирмами в качестве альтернативных источников энергии для новых домов.
- Даже боюсь выдвигать прогнозы, когда подобные законы будут приняты у нас в России.
- Наверное, этого не знает никто, хотя ученые уже подсчитали, что достаточно использовать всего 1% территории пустынных зон для размещения СЭС, чтобы обеспечить современный уровень мирового энергопотребления.
Что можно сказать в заключение? Есть немало интересных отраслей в современной энергетике помимо традиционных уже ядерной, угольной и газовой: гидро-, ветро-, геотермальная, биомассовая, волновая и приливная, градиент-температурная и солнечная. Казалось бы, пользуйтесь, люди. Но, по моим наблюдениям, в замерзающих регионах так и не произошел всплеск интереса к альтернативным энергоресурсам. Предпочитали покупать буржуйки, генераторы и прочие традиционные установки, предоставленные дружеским Китаем. Такое ощущение, что с топливно-энергетическим голодом помогают справляться китайские челноки.
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