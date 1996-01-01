Суперторговля

В советские времена во Владивостоке было несколько предшественников нынешних супермаркетов - так называемые универсамы. Десятилетия спустя магазины самообслуживания возвращаются.

Популярность супермаркетов растет очень быстро. По оценкам владельцев супермаркетов, сегодня на их долю приходится 30-50% от общего оборота торговли продовольственными товарами в городе.

- Супермаркетов становится все больше, а конкуренция между ними - все более жесткой, - говорит директор магазина самообслуживания ТД "Гамма" Елена СИПИРИНА. - Сегодня в супермаркете необходимо выставлять на полках товары разной ценовой категории. Если на полке лежит дорогой, элитный товар, то рядом должен быть и его более дешевый аналог. Тем не менее пока для нас главные конкуренты - лоточная торговля и продуктовые рынки.

Если на рынки люди идут прежде всего из-за низких цен и торговцы там держат небольшой ассортимент самых востребованных продуктов, то сервис супермаркетов должен предоставлять клиенту возможность выбора. В зависимости от площади магазина ассортимент колеблется от 8 до 20 тысяч наименований. Ассортимент магазина зависит прежде всего от его площади - на единицу площади магазина самообслуживания нужно иметь порядка 100-150 наименований продукции.

Овощные проблемы

Формирование ассортимента товаров - непростая проблема для магазинов самообслуживания. Огромную роль играет хорошо налаженная автоматизация учета на предприятии - иначе воцарится полный хаос: ведь контролировать наличие нескольких тысяч наименований товаров непросто.

- Сейчас работать с поставщиками стало проще, - отмечает Елена Сипирина. - Мы установили стабильные отношения с крупными, надежными, хорошо себя зарекомендовавшими компаниями. И они нас не подводят.

Но не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Главный недостаток супермаркетов, который отмечают практически все покупатели, - это довольно скудный ассортимент плодоовощной продукции, что выглядит странно на фоне десятков видов сыров и колбас. В итоге за овощами и фруктами людям приходится идти на рынки.

- Дело в том, что почти вся плодоовощная продукция, которая продается на рынках, - китайская, - говорит заведующая отделом потребительского рынка городской администрации Ирина ПАНТЕЛЕЕВА. - Если на рынках продают все подряд, смотря сквозь пальцы на качество продукции и наличие сертификатов, то супермаркеты тщательнее относятся к подбору товаров.

- Овощи и фрукты - весьма капризная категория товара, и их сохранность сильно зависит от внешних факторов (влажность, температура), - замечает Елена Сипирина. - Овощи и фрукты боятся перепадов температуры. Но как его избежать? На складе одна температура, в машине - другая, а в магазине - третья. К тому же если на рынке покупателю могут продать и чуть подпорченный товар, то мы себе такого не позволяем.

Воруют...

По идее, расходы на содержание персонала в супермаркете должны быть значительно ниже, чем в традиционных магазинах. Однако приходится содержать большой штат продавцев-консультантов. Чтобы магазин создавал ощущение насыщенности, необходима безупречная выкладка, которую могут обеспечить продавцы-консультанты, а также сориентировать покупателя в этом изобилии.

С другой стороны, в супермаркетах выше расходы на оборудование и оформление торгового зала. И еще одна существенная статья расходов - убытки от воровства.

- Увы, воруют, - жалуется Елена Сипирина - Мы боремся с ворами всеми доступными способами. Но к каждому покупателю охранника не приставишь. Да и вряд такая опека понравится клиентам.

Главное - парковка

Самое главное для крупного магазина самообслуживания -место его расположения. Второй важный фактор - удобная парковка. И только потом идет ассортимент.

Магазины самообслуживания, расположенные в центре Владивостока, не имеют удобных парковок и в основном ориентируются на случайных клиентов, поэтому там больше товаров, которые можно купить в подарок. А вот у крупных магазинов с удобными парковками велика доля "покупок выходного дня", когда в магазин целенаправленно приезжает вся семья и затоваривается продуктами и хозтоварами на всю неделю.

- Во Владивостоке трудно найти место под большой магазин с хорошей парковкой, - считает Елена Сипирина. - Ведь площадь парковки должна быть не менее площади магазина.

Некоторые супермаркеты работают круглосуточно, однако это, скорее, имиджевый элемент: ночью покупателей немного. Такой график коммерчески оправдан только в магазинах, расположенных около оживленных трасс.

- Если же речь идет о спальных районах, то в микрорайоне обязательно должен быть небольшой круглосуточный магазинчик, - говорит Елена Сипирина. - Держать супермаркет открытым до самого утра - неоправданно. Летом люди совершают покупки в основном до 24 часов, а зимой торговля сворачивается и того раньше.

У супермаркетов есть определенные стандарты расположения отделов разных продовольственных групп в торговых залах. Психологи установили, что 60% покупок в супермаркетах совершается по принципу "пришел, увидел и купил" - 7 из 10 покупателей принимают решение непосредственно в торговом зале.

Не все супермаркеты настоящие

Согласно нормам действующего ГОСТа, чтобы называться супермаркетом, магазин должен удовлетворять ряду параметров.

Прежде всего, это размеры торговых площадей. Для супермаркета площадь должна быть не менее 400 кв. метров. Но одной площади еще недостаточно. Важен и ассортимент представленных товаров. Процент товара в свободном доступе для супермаркета должен быть не менее 55%. Необходимо и предоставление ряда дополнительных услуг: сдача сумок на хранение, наличие корзинок или тележек, предоставление услуги продажи продуктов в нарезку, если для них это допустимо.

- Среди 25 магазинов самообслуживания, которые сегодня работают во Владивостоке, только 15 могут называться супермаркетами, - говорит Ирина Пантелеева.

Доверяй, но проверяй

Контролирующие органы замечают ряд нарушений в супермаркетах, среди которых - отсутствие ценников на некоторых товарах.

- Магазины пытаются представить как можно более широкий ассортимент продукции. И поэтому наличие ценников полностью зависит от квалифицированной работы персонала магазина, - говорит Елена Сипирина. - Тут важна грамотная работа менеджеров и продавцов. В идеале один и тот же товар должен все время стоять на одном и том же месте.

Есть нарекания и у торговой инспекции.

- Проблема возникает с фасованным товаром (кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты), - говорит инспектор управления Госторгинспекции по Приморскому краю Елена ДАНИЛЬЯН. - Со временем в результате усушки вес товара меняется. И получается, что покупатель платит за 1 кг капусты, которая, пролежав несколько дней, фактически весит 900 г.

И все же при некоторых недостатках в целом супермаркеты производят куда более приятное впечатление, чем обычные магазины.

- Мы с одобрением относимся к развитию этой формы торговли, - говорит Ирина Пантелеева. - Если маленькие магазинчики зачастую не дорожат своей репутацией, то супермаркеты стараются "держать марку".

Несомненно, в ближайшие годы супермаркеты продолжат активно развиваться. Будет усиливаться и их позиционирование: на относительно небольшие супермаркеты в "спальных" районах и крупные гипермаркеты, ориентированные на покупки "выходного дня". Вероятно, появятся и дискаутные супермаркеты, торгующие мелким оптом по низким ценам.