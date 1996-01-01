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Владивостоку нечего предложить под частную застройку
Известно, что Владивосток первых лет жизни застраивался как обычная деревенька - одно-двух-этажными домами да казармами. И лишь потом его этажность начала понемногу расти.
Теперь же в малоэтажной застройке или частном секторе живет незначительная доля горожан. Но многие снова мечтают о своем личном доме. Насколько реальна эта мечта, "ЗР" рассказал главный архитектор Владивостока Владимир ПРОКУРОВ.
- Владимир Васильевич, если к вам придет частный застройщик, инвестор или генподрядчик с вопросом: где ему можно было бы построить частный дом, что вы ему скажете?
- Мне пока нечего предложить под частную застройку. Но будем работать, и, наверное, возможность появится.
- Когда это станет ясно?
- Через полгода-год. Мы отрабатываем многие вопросы. Но не все же сразу! Сейчас занимаемся самыми больными проблемами. Силами творческой группы сделали транспортную схему города. Определили по ней, что будет в первую очередь, что во вторую и что на длительную перспективу. Какие в связи с этим надо решить задачи и сколько они будут стоить денег.
- И все же, как быть с мечтой о домике?
- Вообще, в городе достаточно сложная ситуация со строительством. Новый Градостроительный кодекс предполагает, что в течение нескольких лет нам нужно отработать генплан города, а это предполагает зонирование, через которое надо определить водоохранные территории, утвержденные красные линии, зоны охраны памятников, рекреационные зоны, выполнить проработки отдельных территорий, как ранее делались проекты детальной планировки, и т.д. Иначе строительство в городе по закону придется прекратить вообще. В том числе и частнику.
- Но если очень хочется, то люди проявляют нетерпение и начинают строить вопреки законам.
- Я за то, чтобы развивать малоэтажное жилье. Но на сегодняшний день ситуация с этим очень сложная. Редкое исключение - это централизованное строительство, когда все решается по общей территории, на которой делается единая структура коттеджной застройки, нанимается охрана, появляется система обслуживания кондоминиума и пр. Но даже когда такую "деревню" для индивидуальных заказчиков строит единый подрядчик, не все идет гладко.
Среди богатых людей тоже есть социальное расслоение. Например, один покупает 6 участков по 15 соток и ставит на нем домину площадью 1 000 кв. м. И, конечно же, этот дом никак не может стоять рядом с тем, который поставили на 15 или даже 7 сотках. Это вызывает диссонанс. Так быть не должно.
Если решается общая застройка, то предполагается какое-то совместное житие. При этом необходимо единое стилевое архитектурное решение при достаточном разнообразии отдельных проектов. Я считаю, что между участками в такой застройке не должно быть глухих заборов - может быть, небольшие, из живых кустов, чтобы не забегала соседская собака. Например, для иностранца неприемлем неприступный забор: он за ним не захотел бы жить.
- Известно, что в пригороде начинают расти деревеньки, которые очень привлекательны.
- Есть интересные примеры, но была бы застройка в них пореже, они выглядели бы получше. В принципе, это может быть даже какой-то городок. И в наше время это наиболее высокий уровень организации малоэтажного строительства. Но есть масса примеров другого плана. На сопке Буссе частным лицам выделили кусок земли, и они стали городить на нем что душе угодно. Такого, я считаю, в корне не должно быть. Надо отводить территории под комплексное малоэтажное строительство.
- Есть мнение, что Владивосток очень беден территорией, чтобы разрешать малоэтажное строительство.
- Это на самом деле так. Куда ни глянь - леса первой категории, земли военных или федеральные. Одни только охранные территории водохранилищ занимают более трети территории полуострова, на котором расположен город. От Второй речки и до ст. Угольной - леса первой категории. В них находится береговая полоса, санаторно-курортная зона и жилье. Район Горностая мы убили свалкой и золоотвалами, хотя здесь были очень хорошие перспективы для строительства жилья.
- А возможно такое строительство на о. Русском?
- Сейчас туда проектируется мост. Это нужное дело. Предполагается, что краевые власти с федералами этот вопрос решат. Наверное, можно будет строить. Но на сегодня мне пока еще не понятен статус земли острова: он вроде бы относится к городу, но пока ему передана лишь застроенная территория, а остальной землей острова город еще не может распоряжаться. Я считаю, что коттеджное строительство можно развивать вдоль Уссурийского залива в районе лесов, но лучше было бы - за пределами границ города. Беда, что у нас нет скоростных дорог, по которым легко было бы выехать из города.
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