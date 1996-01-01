Позвонили задешево...

Примерно через полгода местные операторы дальней связи могут оказаться перед очень непростым выбором: лишиться независимости или вовсе потерять бизнес, который они создавали на голом месте практически с нуля. Ну а абонентам в этом случае, как водится, следует готовиться к очередному повышению цен. В это раз на междугородные и международные переговоры посредством IP-телефонии.

Все потому, что из Министерства информационных технологий и связи пришло известие о завершении работы над проектом "Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия", который призван "упорядочить" взаимоотношения между операторами дальней связи разных уровней.

Чиновники Мининформсвязи утверждают при этом, что новые правила создадут правовую основу для выхода на рынок дальней связи альтернативных операторов, покончат с монополией Ростелекома, приведут к снижению цен и улучшению качества предоставляемых услуг. А по мнению самих альтернативных операторов, новая инициатива правительства ни что иное, как попытка монополизации рынка дальней связи в интересах отдельных компаний.

Надо сказать, что документ сей заранее не выносился на обсуждение общественности и информация по поводу его отдельных статей буквально просочилась наружу. Но как только это произошло, дружный протест участников рынка вынудил авторов проекта отказаться от ряда наиболее скандальных предложений.

Планировалось, например, запретить операторам IP-телефонии осуществление исходящих вызовов с сетей передачи данных, подключенных к телефонным сетям общего пользования. Или приравнять их к полноценным телефонным операторам, для чего каждому из них пришлось бы обустраивать точки доступа во всех российских регионах и обеспечить возможность присоединения к ним всем операторам местной телефонной связи. Что и невозможно, потому что обошлось бы примерно в $ 50 млн, и, самое главное, никому не нужно.

Теперь, слава Богу, эти проблемы решены. Запрет на подключения снят, а специально разработанные для них лицензии операторам гибридной связи (так теперь называют IP-телефонию) будут выдаваться на "местную телефонную связь с использованием коллективных средств доступа".

Но осталась еще одна - "самая либеральная". Согласно "Правилам", операторы местной телефонной связи (в том числе и гибридной) ОБЯЗАНЫ пользоваться каналами только лицензированных операторов дальней связи. Разумеется, на условиях и по ценам, которые предложат эти операторы. В то время как сейчас все они для дальней связи используют свободный Интернет. Потому и услуги у них дешевые.

По мнению международных экспертов, для обеспечения свободной конкуренции на российском рынке услуг связи должно быть не менее 4 примерно равновесных компаний дальней связи. У нас же она практически только одна - государственный "Ростелеком". Остальные, такие как "ТрансТелеком", "Голден Телеком", "ММТ", либо по весу не тянут, либо просто "не заинтересованы" в получении лицензии на голосовую связь. Зато "Ростелеком" готовится к приватизации.

- За этой либерализацией торчат махровые уши коррупции и монополизма, - уверен генеральный директор компании "Востоктелеком" Александр МАЛЬЦЕВ.

- Конечно, у крупных телефонных компаний бурно растущий рынок IP-телефонии как кость в горле, - считает руководитель компании "Лаборатория информационных технологий" Елена ГРЕЧИЩЕВА. - Ведь цены на междугородные и международные переговоры у нас примерно в 3 раза ниже. Последние годы они и сами наряду с традиционной связью стали предлагать и IP-телефонию, резонно полагая, что лучше получать в 3 раза меньший доход, чем ничего. В то же время они ищут пути повышения доходности. Подмять под себя весь рынок, поделить его и поднять тарифы - один из таких путей.

- Вся эта либерализация,- полагает коммерческий директор компании "СиТел" Григорий КЛЕБАНОВ, - связана с тем, что из-за нас крупные государственные компании стали ощутимо терять доходы от продажи услуг дальней связи. Примерно процентов 10-20. И это только начало, потому что IP-телефония доступна пока в основном только в городах. В Приморье это Владивосток, Находка и Уссурийск. При том что в США, например, услуги IP-телефонии не лицензируются вовсе. Любой человек может закупить оборудование, поставить его в своем поселке, договориться с магистральной компанией и продавать свои телефонные карточки.

Во Владивостоке сегодня услуги IP-телефонии предоставляют около десятка операторов. Причем с "Дальсвязью", "НТК", "Востоктелекомом" на равных конкурируют и совсем небольшие компании. Те же "ЛИТ" или "СиТел". Именно "малыши" зачастую предлагают своим клиентам наиболее выгодные тарифы. Пусть на 15-20 копеек, но ниже, чем у конкурентов.

Если позиция Мининформсвязи не изменится, то, по мнению Елены Гречищевой, у них не останется выбора - либо за гроши идти "под крышу" лицензированных операторов дальней связи - все-таки в умении работать с клиентом "малышам" пока нет равных; либо уходить "в тень" и в ожидании лучших времен продавать свои услуги подпольно, как их китайские или вьетнамские коллеги.

Не в восторге от новых "Правил" и "средний класс". По словам исполнительного директора Дальневосточной ассоциации телекоммуникационных компаний Игоря ГЕРАСИМОВА, "НТК", например, всерьез опасается, что они сделают невозможным развитие новой услуги компании: бесплатных звонков с мобильных телефонов по всему краю. Одна надежда на то, что новые "Правила" откажется подписывать Федеральная антимонопольная служба. Она их уже трижды заворачивала.

Тем не менее, как сообщают некоторые интернет-издания, "Правила" уже согласованы и с Минэкономразвития, и с ФСБ, Минобороны, ФСТ, ФСО, Минюстом и Федеральной антимонопольной службой.

- Мы были вынуждены согласовать правила, чтобы не задерживать вступление в силу подзаконных актов к Закону "О связи", - приводятся слова заместителя начальника управления ФАС по контролю и надзору на транспорте и в области связи Дмитрия РУТЕНБЕРГА. - Но мы предлагаем через полгода отменить запрет обходить оператора дальней связи.

Сравните в этой фразе только два слова: "вынуждены" и "предлагаем" и сами сделайте вывод о перспективах...

Словом, если сегодня междугородные и международные тарифы IP-телефонии примерно в 3 раза ниже традиционной телефонной связи, то можно предположить, что после монополизации дальней связи они подрастут раза в 2.

Не коснется это повышение пока только наиболее продвинутых в IP-технологиях граждан. Уже сегодня в сети существуют индивидуальные сервисы, позволяющие с помощью недорогого мультимедийного оборудования вести через Интернет комфортное голосовое общение прямо с домашнего компьютера. Чтобы перекрыть и этот канал, по мнению специалистов, подзаконных актов вроде "Правил" недостаточно. Придется менять законодательство. Но это точно не понравится ВТО. Остальным 99% российских граждан придется платить за межгород столько, сколько скажут.