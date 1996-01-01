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Черепков переезжает
На минувшей неделе история знаменитого здания по улице Светланской, 83 получила неожиданное продолжение. Последний собственник здания "Дальневосточная финансовая корпорация" решила отказаться от столь обременительной недвижимости и продала ее известной компании ООО "Беркут".
Пикантность момента заключается в том, что именно "Беркут" был единственным соперником ДФК на торгах по продаже здания, которые состоялись в декабре прошлого года. И эти торги проиграл. Резонно предположить, что ДФК уступил здание бывшему конкуренту за цену ниже конкурсной. Возможно, это связано с какими-то дополнительными знаниями о юридической истории здания, открывшимися для ДФК в ходе недолгого владения скандальной собственностью.
Заместитель спикера краевого парламента, а в недавнем прошлом генеральный директор ООО "Беркут" Джамбулат ТЕКИЕВ не исключает, что какие-то проблемы с правом собственности на здание, действительно, существуют.
- Все может быть, - поделился своими сомнениями с "ЗР" Джамбулат Абдулхалимович. - У нас и квартиры, бывает, по несколько раз перепродают. Поэтому мы пока говорим об оформлении документов, а не о том, что уже являемся собственниками здания. Но я думаю, что, если администрация края выставила здание на торги, значит, все юридические проблемы решены.
"Проблемным" здание по Светланской, 83 считается с осени 1996 г., когда его первый частный владелец ОАО "Приморрыбпром" был признан банкротом, а комитет кредиторов принял решение о реализации имущества компании, включая 5-этажное здание общей площадью в 7743,1 кв.м. 4 ноября 1998 г. здание выставили на открытый аукцион, где оно было куплено новым владельцем - рыболовецкой компанией ЗАО "Транс Винд флот". Через два года в Москве был застрелен руководитель "Транс Винд флота" Александр ПУКАЛО. Кстати, в Москву он приезжал для участия в заседании Верховного суда именно по делу о здании на Светланской, 83.
Дело в том, что через полтора года после первой продажи здания администрация Владивостока затеяла судебную тяжбу по факту заниженной, на ее взгляд, аукционной стоимости здания. Учитывая, что и.о. мэра Владивостока был тогда Юрий КОПЫЛОВ - протеже губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО, понятно, что без участия краевых властей это скандальное дело не обошлось. Версию о причастности Наздратенко к скандалу подтверждало и то обстоятельство, что в конфликте был замешан один из арендаторов здания ночной клуб "Стелс", к бизнесу которого, как сообщали СМИ, имели отношение сыновья губернатора. В результате все закончилось регистрацией прав нового собственника - Приморского края - читай, "белого дома".
Кстати, ночной клуб "Стелс" и поныне находится в этом здании. Помимо клуба здесь также располагаются общественная приемная депутата Госдумы РФ Виктора ЧЕРЕПКОВА, а также офис КГУП "Примтеплоэнерго". И Черепкову, и "Примтеплоэнерго", по словам Джамбулата Текиева, здание придется покинуть.
- "Примтеплоэнерго" само приняло такое решение, - сообщил "ЗР" Джамбулат Текиев. - Что же касается Виктора Ивановича, то помещение ему предоставляла бесплатно краевая администрация, она же должна предоставить ему новое помещение.
С ночным клубом, до недавнего времени управлявшимся коллегой Текиева депутатом Александром МАМОШИНЫМ, по мнению заместителя спикера, проблем также не должно возникнуть.
- Первоочередное право на перезаключение договора аренды будут иметь нынешние арендаторы, - пообещал Джамбулат Текиев.
Сложно, правда, сказать, воспользуются ли своим правом арендаторы, если учесть что новый собственник взвинтил арендные ставки с $ 3-5 до $ 25.
- Аренда в здании по Светланской не может быть дешевой, - утверждает Текиев. - Я знаю примеры, когда арендные платежи составляют $ 35-40. Так что ничего страшного не произошло.
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