Новое слово в парикмахерской моде

Пройдет совсем немного времени, и мы наконец-то снимем теплые шапки, освобождая уставшие от долгой зимы волосы... И наверняка захотим поэкспериментировать над своим образом. Каковы последние тенденции парикмахерской моды? И что новенького предлагают сегодня приморские салоны?

С этими вопросами мы обратились во владивостокский салон красоты международного класса City Looks. Тот факт, что именно здесь обслуживается большинство эстрадных звезд, приезжающих в наш город на гастроли, говорит о многом. К тому же парикмахер-стилист салона Наталья ГОГОЛЕВА недавно вернулась с семинара, проводимого одним из мировых лидеров парикмахерского искусства - компанией WELLA.

- В новом сезоне ультрамодным будет авторское окрашивание волос по уникальной технологии freestyle colors, разработанной WELLA, - рассказывает Наталья Вячеславовна. - Это принципиально новая концепция в мире моды и стиля. С ее помощью можно добиться трехмерного эффекта, струящейся горизонтальной структуры цвета и нарисовать на волосах самые фантастические узоры! По желанию клиента тоновые переходы могут быть нежными, плавными или контрастными, словно вспышки. Фантазия парикмахера-художника больше не имеет ограничений: прически можно создавать в широчайшей цветовой гамме.

Модных направлений будет несколько. Например, образ-хамелеон, достигаемый при помощи техники "Цветная мозаика" - трехмерного рисунка-тату, напоминающего орнаменты древних цивилизаций. Меняя варианты укладок, вы легко измените цветовое решение своей прически - от экстремально-броского до едва уловимого. Благодаря другой технике - "Космической глубине" - ваши волосы приобретут голографический эффект, подчеркивающий глубину цвета и рельефность текстуры, а каждый поворот головы вызовет фантастическую игру цветовых эффектов! "Отражающий кристалл" придаст волосам стильную изысканность, а "Струящийся свет" сделает цвет естественным и оригинальным одновременно, напомнив игру света на мягком мехе. Но главное достоинство freestyle colors заключается в том, что цветовые эффекты неповторимы, а значит, ваш образ будет уникальным!