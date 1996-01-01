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Скорая косметическая помощь
Весной как никогда хочется быть молодой и красивой. Причем немедленно. Привлекать к себе взгляды мужчин и вызывать зависть у женщин. Этому способствует все: пробуждение природы, какое-то особенное состояние души и, конечно же, ожидание главного женского праздника. С помощью каких косметических средств можно быстро привести себя в порядок и избавиться от следов усталости?
Французский Институт красоты ARNAUD, более 50 лет разрабатывающий средства по уходу за кожей лица и тела, представил новую косметическую линию "Красота молодости". Она предназначена для женщин от 30 лет и старше. Комплекс активных компонентов решает несколько задач одновременно: разглаживает морщины, корректирует овал лица, подтягивает кожу и придает ей сияние. Это в хорошем смысле шоковая терапия для кожи.
Крем "Блеск молодости" гарантирует мгновенный эффект лифтинга и надежно защищает кожу в течение дня. (Научно-исследовательские тесты доказали, что после 4-х недель использования крема у 73% женщин улучшился контур лица, а у 89% кожа стала более гладкой).
Сыворотка "Абсолютное увлажнение" обладает тройным действием: интенсивно увлажняет кожу 24 часа в сутки, разглаживает неровности и улучшает цвет лица.
Но совершенно фантастическим эффектом обладают ампулы "Красота молодости" - это своего рода скорая косметическая помощь. Благодаря высококонцентрированным активным веществам они оказывают моментальное действие. Уже через несколько минут после применения кожа становится свежей, гладкой и сияющей.
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