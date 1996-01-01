Салют в честь любимой

Из опроса следует: мужчинам противопоказано дарить батареи пенок и гелей, а женщинам - стандартные розы и коробки отечественных конфет.

Есть ли выбор? Особенно когда в магазинах - подарков громадье и продавцы стараются продать вам что-нибудь, откровенно говоря, ненужное. Наши корреспонденты сделали из своих наблюдений вывод: отстреляться в праздничные дни можно и за 300 руб. и за 30 тыс. - в общем, как кошелек позволит.

Для души и тела защитника Отечества

Полезной мелочью вроде держателей бумаг (100-150 руб.) в комплекте с сердечком на шпильке (10-19 руб.) и открыткой (20 руб.) можно "убить двух зайцев" - поздравить с мужским праздником и напомнить о чувствах.

Что касается покупки парфюмерно-косметических принадлежностей, то лучше приобретать красиво упакованный набор (от 350 руб.). Правда, это хорошо для коллег или близких в качестве "довеска".

Сами мужчины иногда подсказывают: "Подари же мне то, на что я сам не решусь потратить деньги: канцелярские принадлежности (ручка - от 300 руб., органайзер - от 120 руб., настольный календарь - от 250 руб.), парфюм (800 руб.-3 тыс. руб.), барсетку (500 руб. - 2,5 тыс. руб.), модель машины или корабля (от 1,5 тыс. руб.)

В этом случае список можно продолжать до бесконечности - ведь дорогой человек может пожелать и кроссовки Nice из новой коллекции (2-2,8 тыс. руб.), пару-тройку резиновых подсадных уток (100 руб. за шт.) и золотую цепочку (от 800 руб.)

Одежда хоть и относится к тем самым практичным презентам, которые и за подарок и не считают, тем не менее именно она "делает" человека. Попробуйте придирчиво посмотреть, в чем ваш мужчина ходит на работу, с вами в кино или театр, ездит на природу. А потом вдумчиво походите по магазинам: Если рискнете и потратите на костюм 3-10 тыс руб., на рубашку 450-1,5 тыс. руб., галстук 150-2 тыс. руб., ботинки - около 1,5-3 тыс. руб., то можно по-новому петь старую песню: "я его слепила из того, что купила".

Когда же у любимого в жизни есть все, в качестве подарка будут уместны шахматы ручной работы за 26 тыс. руб., саквояж с дорожными принадлежностями (20 тыс. руб.), марочное спиртное в красивой бутылке (10 тыс. руб.).

Ищите для женщины...

Казалось бы, чего мудрить с подарками для слабого пола: практически вся индустрия товаров и услуг только и предлагает ответы на вопросы "Что хочет женщина?"

За одну только бесполезную мелочь можно оставить 2 тыс. руб., если это крохотная роза, граненная мастерами фабрики Сваровски.

Полезная мелочь может стоить в 10 раз меньше, если вспомнить о посуде (набор стаканов для сока в "Мадам де Тарель" - 210 руб.), о доме (скатерть и салфетки в любом посудохозяйственном магазине - около 1 тыс. руб., кольца для салфеток - от 100 руб. за 1 шт.), о приятном сне (комплект постельных принадлежностей для двуспальной кровати - 1,5-2 тыс. руб.).

Косметика в качестве подарка, в принципе, всегда радует. Особенно если такими подарками осыпают, в переносном, конечно, смысле. Такой жест будет стоить недешево, если сделать ставку на брэнды: набор по уходу за лицом (2,5-4 тыс. руб.), помада (в среднем 700 руб.), тушь (1,5 тыс. руб.), румяна (500-1,5 тыс. руб.), парфюм (700 руб.-3 тыс. руб.)

Ювелирное украшение может стоить и 600 руб. - тоненькое золотое колечко с маленьким фианитом на мизинец. А может и 23 тыс. руб. - кольцо на этот же палец в виде ажурной розы с каплями росы на лепестках.

Кусок Луны заказывали?

Если есть возможность не считать, во сколько обойдется подарок, а просто желать и искать, кто бы его воплотил, сообщаем: возможно почти все. От салюта в честь любимого человека до огромного торта с сюрпризами. В компаниях, которые занимаются организацией подобных мероприятий, индивидуально обговаривают все технические моменты: во сколько начинать салют, кто должен выпрыгивать из торта.