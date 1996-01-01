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Собака с мобилой
Канадский изобретатель Кэмерон РОББ, глава американской компании PetsMobility, намерен к концу года выпустить на рынок устройство PetsCell, которое позволяет владельцам собак разговаривать со своими питомцами по мобильному телефону.
Устройство размером 12,5x7,5 см крепится на ошейник. Хозяин набирает номер пса, и связь автоматически устанавливается, позволяя собаке слышать голос владельца из динамика PetsCell. Если пес залает в ответ, хозяин это услышит и получится некое подобие беседы. По словам разработчиков, интерес к устройству уже проявили охотничьи общества и поисково-спасательные организации. Цена PetsCell - $188.
Похожий продукт уже пытались выпустить финская компания Benefon, изготовитель сотовых телефонов, и британская Pointer, специализирующаяся на производстве устройств слежения за собаками. Предполагалось, что собачий лай из телефона поможет сразу понять, какую дичь преследует собака. По телефону охотники вроде бы могли отдавать четвероногим друзьям команды. Но этот проект так и заглох на стадии разработки: выяснилось, что их мобильники совсем неудобны в использовании и спроса на них не будет.
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