Опасное мясо

Не так давно Приморский край оказался в эпицентре очередного скандала. На этот раз причиной, привлекшей внимание центральных СМИ, оказалось мясо. Точнее, свинина, в которой одна из семей Владивостока обнаружила ртутные шарики. После этого санитарные власти города начали массовые проверки фирм и магазинов, торгующих мясом, и вскоре оказалось, что с реализации было снято почти 150 тонн мясопродуктов, не имеющих документов. Однако по мнению главного ветеринара края Владимира СЕМЕНОВА, ситуация слегка раздута и пугать население массовыми отравлениями не стоит.

- Владимир Иванович, по вашему мнению, на каком этапе ртуть попала в мясо - во время транспортировки, в магазине или уже на кухне?

- Сразу после этого случая ко мне стали приходить работники правоохранительных органов. Спрашивают, как это мы допустили, что мясо с ртутью продается. А я не уверен, что это мясо продавалось с ртутью. Мне не известно, чтобы такие случаи на территории края фиксировались. Я допускаю, что ртуть нашли в тарелке. Но выяснять, как этот ядовитый металл попала туда - не моя компетенция, а следственных органов. Как специалист могу сказать, ртуть испаряется при 30 градусах. Мясо в духовке запекается при гораздо более высокой температуре. Поэтому даже если предположить, что ртуть первоначально все-таки была в мясе, то после того как его вынули из духового шкафа, ее там уже не могло быть по законам физики. Об этом я и сказал работникам милиции.

- Убедили?

- Не убедил я, пусть проведут следственный эксперимент. Или закажут исследование в независимой лаборатории.

- А возможно, что к нам везут такое мясо, которому не нашлось применения в тех странах, где оно было произведено?

- Все, что попадает в Приморский край легальным путем, опасности для здоровья и жизни населения не представляет. Правда, культура потребления мяса в этих странах отличается от того, к чему привыкли россияне. В США, откуда сегодня везут довольно много продукции, едят только парное мясо. И мясоперерабатывающие предприятия работают только на парном сырье. В Приморье везут только мороженое мясо, причем как для потребительского рынка, так и для перерабатывающих заводов. Но мы следим за тем, чтобы мясо, предназначенное для колбасы, не шло на потребительский рынок.

В крае есть 8 складов на которые поступает мясо, предназначенное для промышленной переработки. Каждые 10 дней мы запрашиваем информацию о том, сколько ввезено мяса через пограничные пункты пропуска, потом сравниваем с тем, сколько пришло на склады. Таким образом, следим, чтобы ни одна машина не ушла "на сторону".

- 17 сентября прошлого года был введен запрет на ввоз мяса из Китая. В то же время ни для кого не секрет, что почти вся мясная контрабанда имеет китайские корни. Сейчас нелегального мяса в крае меньше?

- Мы такой статистики не ведем. Официально Китай был закрыт по ящуру. До этого никаких претензий к качеству китайского мяса у ветеринаров не было.

Среди мировых производителей Китай уже занял лидирующие позиции в этом направлении. Я был на заводах и видел, что их там модернизировали по последнему слову техники. Поэтому продукция, идущая оттуда, высочайшего качества и зачастую китайское мясо превосходит по качеству мясо из Европы. И ветеринарный контроль в Поднебесной жесточайший. Там за этим следит целая бригада государственных инспекторов. Причем если мясо некачественное, по печати, стоящей на продукции, можно без проблем узнать, какая бригада врачей выпустила мясо с завода. Найдут - уволят всю смену. А учитывая китайскую безработицу, для них это очень страшное наказание.

Что касается нелегального мяса, то оно, к сожалению, встречается и на рынках, и в магазинах. Как оно сюда попадает - пусть таможенники и милиция занимаются. Легальное мясо проходит следующую процедуру контроля. Приходит на границу рефконтейнер, и в его документах указывается, что это мясо. Пограничный ветеринарный контроль смотрит, чтобы сертификат международного образца был именно на тот груз, что находится в контейнере. Кроме того, они обязательно смотрят, есть ли разрешение Москвы (Государственная ветеринарная инспекция страны - Прим. авт.) на эту фирму - получателя груза. Если все сходится, отбирается средняя проба и отправляется в лабораторию. Сам контейнер на время проверки закрывают и опечатывают, и пока не придет добро на груз, распечатывать контейнер нельзя.

Эти разрешающие документы сопровождают легальное мясо на всем пути до потребителя. Сертификат международного образца переписывается на специальную форму российского документа и отдается грузополучателю. Далее мясо попадает на склад, а документы - ветинспектору. Он выписывает форму № 4, которая разрешает торговлю. Поэтому любой житель Владивостока сам может определить, легальное это мясо или нет.

- А парное мясо на местных рынках покупать можно?

- На всех рынках есть собственные лаборатории, без печати врача торговля запрещена. Сейчас такая конкуренция, что даже если какой-то продавец вытащит на прилавок мясо без документов, его коллеги сами тут же заложат, и руководство рынка просто выкинет его со своих торговых площадей. Между ветеринарной инспекцией Владивостока и рынками заключен договор. К примеру, был у нас проблемный рынок на Второй Речке. Не было случая, чтобы я не обнаружил там очередного нарушения. Раз предупредил этого врача, он не понял, второй - опять не понял, на третий раз этого человека убрали. Новый врач быстро навел порядок, написал пару докладных руководителям рынка на нерадивых продавцов, и их оттуда попросили.

Страшно покупать продукцию, которую продают частники возле домов. Умерла свинья от болезни, а продавец ее быстро разделал и поехал сбывать горожанам. И никаких ветеринарных заключений у него нет. А если даже есть, то разобраться в них мало кто сможет. На парное мясо заключение действует только сутки. Купив такое мясо, люди страшно рискуют... В 2004 году от такой торговли в Дальнереченске двое человек умерло, а в Кавалеровском районе 80 человек попало в больницу. И такие случаи происходят каждый год.

- Говорят, что местные производители куриного мяса хитрят. Якобы тот же Михайловский бройлер везет мороженную китайскую курицу, а здесь ее только размораживает и упаковывает...

- Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Я не раз был на этой птицефабрике и могу сказать, что вся птица выращивается на месте. Меры ветконтроля жесточайшие. А слухи ползут оттого, что предприятие закрытого режима. Но это из соображений безопасности. Ведь когда начинается падеж птицы, остановить его уже нельзя.

Мы следим и за Уссурийской птицефабрикой (крупнейший приморский производитель яиц. - Прим. авт.). Никакой химии в ее яйцах нет. Более того, у нас с ними есть негласное соглашение: смена рациона питания несушек происходит только по согласованию с нами.

- После того как в 90-х годах появились американские окорока, все заговорили о том, что это генетически модифицированный продукт. Сейчас можно сказать, везут ли к нам подобную "дрянь"?

- Ввоз генетического модифицированного мяса в Россию запрещен. Везут ли его сейчас, мы не знает. Вообще если кормить животных генетически модифицированными кормами, то это и будет генетически модифицированное мясо. Многие страны от такого вида продуктов отказываются, несмотря на то что они достаточно дешевы для потребителя. В Норвегии, например, выращенная на подобных кормах семга, в 10 раз дешевле, чем та, которая поймана в океане.

Сейчас нами закуплен и проходит обкатку специальный прибор, позволяющий определять генетическое модифицированное мясо. И уже через месяц все поступающее из-за границы мясо, будет проходить подобную проверку.