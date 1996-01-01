Инвестиционный остров

В связи с демилитаризацией островное население в последнее десятилетие стремительно теряло работу и пыталось перебраться на материк. Однако желающих купить их квартиры и дома и переселиться на остров было мало - ездить каждый день в город на работу - это каждодневный подвиг, на который немногие могут отважиться. По этой причине цены на эту недвижимость здесь в рыночных условиях установились по сравнению с остальной владивостокской территорией довольно либеральные - вдвое дешевле, чем в приличных спальных районах города.

Например, предлагаемые к продаже однокомнатные квартиры в настоящее время стоят около $ 15 тыс., двухкомнатные - $ 18-18,5 тыс. и трехкомнатные - $ 22-27 тыс. Есть предложения иного порядка. Так, полдома тоже предлагается за $ 15 тыс., а небольшая кирпичная казарма площадью около 850 кв. м - за $ 115 тыс.

Квартиры в многоэтажных домах здесь, как правило, новой планировки, с хорошими видами на море и прочую природу. Есть недостаток телефонизации, но он теперь легко устраним с помощью сотового телефона.

Информационно-аналитическая служба ТД "Аском" отмечает, что при помощи компаний по работе с недвижимостью в прошлом году на острове не было проведено ни одной сделки купли-продажи жилья. В какой-то степени это объясняется тем, что интерес к острову у их клиентов до сих пор остается невысоким.

С другой стороны, есть серьезные основания предполагать, что уже через год-два цены на жилье на о. Русском стремительно вырастут.

Прежде всего, это связано с планами развития этой островной территории, имеющими туманные очертания. Губернатор Сергей ДАРЬКИН обозначил строительство моста на о. Русский как одну из своих первостепенных задач на новый срок. Вопрос прорабатывается на уровне обоснования, и, вероятно, уже в этом году могут начаться подготовительные работы к строительству.

Есть мнения, что земли острова "тихой сапой", без каких-либо на то аукционов, скупили чиновники и бизнесмены, которые лоббируют строительство моста, чтобы в короткий срок оправдать свои затраты.

О том, что на острове не осталось "живого места", можно судить уже по тому факту, что океанариум международного уровня решили строить на Патрокле, который и в экологическом отношении значительно проигрывает о. Русскому, да и как зона развития туризма намного проигрышнее.

Известно, что ОАО "ДНИИМФ" уже довольно много лет работает над проектами развития территории о. Русский как рекреационной зоны и, вероятно, с вводом моста, они смогут начать осуществляться. Впрочем, есть мнение, что эти проекты подкорректируются реальными инвесторами под свои замыслы.

Судя по утечкам информации, то ли специальным для повышения имиджа губернатора, то ли для бодрости духа, прогнозируется пришествие на освоение островных территорий крупного московского инвестора, который вроде бы частично проплатит и строительство моста. И есть, мол, у этого инвестора "фишка": превратить о. Русский в "Дальневосточный Давос"...

Правда, никому "живьем" этого инвестора не показывали.

По данным ДНИИМФа, при освоении этой территории как "рая для туристов" проживающего здесь населения для обслуживания новой инфраструктуры будет явно недостаточно. То есть возникнет вопрос о том, чтобы в дополнение к имеющемуся жилью построить новое. Пока у того фонда, что был построен ранее, есть очень хороший шанс подорожать.