Хабаровчане в 2004 году стали получать больше лишь номинально

Структурные изменения в экономике края

В Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) в крае на 1 января 2005 года учтено 39032 хозяйствующих субъекта, по сравнению с 2004 больше на 2377 единиц. Из вышеперечисленных хозяйствующих субъектов заняты в следующих отраслях экономики: промышленность - 12,8%, строительство - 12%, сельское хозяйство - 5,6%, транспорт - 5,3%, торговля и общественное питание - 34,4%, образование - 3,8%, связь - 0,6%, здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение - 3,5%, наука и научное обслуживание - 0,8%, общественные объединения - 4,8%.

В числе субъектов хозяйственной деятельности наибольшую долю (77,2%) составляют организации с частной формой собственности. Предприятия государственной собственности составляют 4,1% от общего числа зарегистрированных, федеральной - 3,1%, муниципальной - 6,2%, частной - 80,3%.

Промышленность

В 2004 году промышленностью произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 90777,5 млн рублей, индекс промышленного производства по сравнению с предыдущим годом составил 100,3%. Рост производства отмечался в отраслях: черная и цветная металлургии (29,6% и 20,2% соответственно), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (4,2), стекольная и фарфоро-фаянсовая (16,3), пищевая (16,6), мукомольно-крупяная и комбикормовая (14,2), медицинская (0,5), полиграфическая (10,9%).

Из четырнадцати основных отраслей промышленности снижение выпуска продукции происходит в шести отраслях: в легкой промышленности - на 69,3%, в машиностроении и металлообработке - на 23,4%, в химической и нефтехимической промышленности - на 6,3%, топливной промышленности -на 5,1%, в электроэнергетике - на 4,5%, промышленности строительных материалов - на 0,1%.

Строительство

В 2004 году объем работ, выполненных по договорам строительного подряда организациями всех форм собственности, составил 17332,1 млн руб., что в сопоставимых ценах на 18,7% больше предыдущего года, в декабре -1917,5 млн руб., что на 1,7% больше предыдущего месяца и на 24,7% больше декабря 2003. Кроме того, организациями выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на сумму 77,2 млн рублей, что составило 4,5% от объема 2003 года.

Крупными и средними строительными организациями в 2004 году выполнено работ по договорам строительного подряда на 10226,7 млн руб., что на 7,7% больше предыдущего года.

На 1 января 2005 г. общий объем заказов (контрактов) строительных организаций составил 839,6 млн руб., что при существующем уровне загрузки мощностей не обеспечит формирование производственной программы на полный месяц.

С начала текущего года введены в эксплуатацию линии электропередачи напряжением 500 кВ, протяженностью 206,8 км, напряжением 35-110 кВ, протяженностью 9,0 км, напряжением 10 кВ, протяженностью 2,17 км; трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ, мощностью 50,0 тыс. кВА; секция изомеризации фракции С5-С6 производственной мощностью 105,2 тыс. т сырья в год на нефтеперерабатывающем заводе; стальные нефтеемкости на 47 тыс. куб. м; произведено техническое перевооружение цеха № 10 Управления промышленным производством № 3 ФГУП "УСС "Дальспецстрой" по выпуску железобетонных безнапорных труб мощностью 7194 куб. м в год; золотообогатительная фабрика (рудник "Рябиновый") на 300 тыс. тонн золотосодержащей руды в год; технологическая линия по производству кирпича мощностью 15 млн шт. в год; два коровника на 400 голов. Построены автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 18,59 км и мост протяженностью 42,6 пог. метров; расширены АТС на 16 тыс. номеров и подвижная телефонная связь на 25 тыс. номеров; реконструированы осушительные системы на площади 164 га.

Организациями всех форм собственности и населением в 2004 году построено 2385 новых квартир общей площадью 179,9 тыс. кв. метров, что составило 128,5% к уровню 2003 года, в том числе индивидуальными застройщиками - 30,4 тыс. кв. метров (130,8%).

В 2004 году введены в эксплуатацию: в Хабаровске - первая очередь онкологического диспансера на 183 койки, проведена реконструкция поликлиники № 6 на 600 посещений в смену, построена гостиница на 25 мест; в г. Комсомольске-на-Амуре - поликлиника на 375 посещений в смену; в Комсомольском районе - больница с поликлиникой на 26 коек и 100 посещений в смену; в г. Вяземский - поликлиника с родильным отделением на 350 посещений в смену и 18 коек; в г. Николаевске-на-Амуре - пристройка к общеобразовательной школе № 4 на 192 ученических места; две общеобразовательные школы с дошкольными учреждениями в с. Нижнетамбовском Комсомольского района на 150 ученических мест и 36 мест и в с. Сикачи-Алян Хабаровского района на 108 ученических мест и 40 мест. В коммунальном хозяйстве проведена газификация в п. Эльбан Амурского района протяженностью 4,155 км, в Хабаровске - канализация (0,55 км.), построен водозабор мощностью 30 тыс. куб. м воды в сутки.

Транспорт

Предприятиями всех видов транспорта, по оценке, перевезено 36682,8 тыс. тонн грузов, что на 1,7% больше, чем в 2003 году; грузооборот увеличился на 6,9%.

На железнодорожном транспорте объем погрузки по сравнению с 2003 годом увеличился на 0,3%. Погрузка грузов в среднесуточном исчислении по сравнению с декабрем 2003 года на Хабаровском отделении выросла на 24,2%, на Комсомольском отделении снизилась на 3,8%, по сравнению с ноябрем 2004 года на Хабаровском отделении выросла на 4,3%, на Комсомольском снизилась на 0,3%.

В 2004 году отремонтировано 136,2 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, что на 14,5 км меньше, чем за 2003 год. На содержание и ремонт территориальных автомобильных дорог и дорожных сооружений затрачено 533,9 млн рублей, из них 50,1% направлено на содержание дорог, 49,9% - на ремонт (в 2003 - 49,2% и 50,8% соответственно).

Силами и средствами Ванинского и Николаевского морских портов переработано 5943,6 тыс. тонн грузов, что на 0,7% больше, чем в 2003 году, из них 3262,9 тыс. тонн - экспортных грузов, 476,0 тыс. тонн - импортных, 2092,5 тыс. тонн - каботажных, 112,2 тыс. тонн - грузы, не связанные с морским грузооборотом.

Внутренним водным транспортом перевезено 3397,3 тыс. тонн грузов, что на 18,6% больше, чем в 2003 году; грузооборот увеличился на 5,5%.

На воздушном транспорте объем перевозок грузов с учетом нерегулярных авиаперевозчиков составил 9,2 тыс. тонн (на 10,8% больше, чем в 2003).

Аварийность на транспорте. На автомобильных дорогах и улицах края в 2004 году зарегистрировано 2640 дорожно-транспортных происшествия (на 13,2% больше, чем в прошлом году). Удельный вес погибших (326 человек) в общем количестве пострадавших в 2004 году составил 9,4% (12,5% за 2003 год).

Связь

Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями отрасли связи, в 2004 году составил, по оценке, 5588,9 млн руб., что в сопоставимых ценах на 49,6% больше, чем в 2003 году, из них населению - 3309,4 млн руб. (на 68,6% больше). Предприятиями Федерального агентства связи России оказано услуг на сумму 2485,1 млн руб., из них населению - 1175,2 млн руб. (116,1%).

На 1 января 2005 года в крае насчитывалось 298,3 тыс. телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования организаций Федерального агентства связи России (включая таксофоны), что на 9,0% больше, чем на начало 2004 года. На 1 января этого года установлено таксофонов организаций ФАС России 2317 единиц, в том числе междугородных (международных) - 117 единиц.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозпредприятия, население, крестьянские (фермерские) хозяйства) в 2004 году в действующих ценах, по расчетам, составил 7972,2 млн руб. и по сравнению с 2003 г. (в сопоставимой оценке) увеличился на 0,1%, в том числе растениеводства - на 1,1%, животноводства - сократился на 1,8%. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве продукции сельского хозяйства в 2004 году составил 1,4%.

Оптовый рынок

В 2004 году оборот оптовой торговли организаций всех отраслей экономики с учетом неформальной деятельности составил 82334 млн руб., что в товарной массе на 16,5% больше, чем в 2003. Организации оптовой торговли продали продукции на 72096,5 млн руб., что составляет 118,5% к 2003 году; предприятия других отраслей - на 10237,5 млн руб. (103,8%). Более половины всего оборота организаций отрасли "оптовая торговля" формировали малые предприятия.

Потребительский рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли в 2004 году составил 47596,5 млн руб., реальный объем оборота розничной торговли увеличился на 8,5%. На 78,9% оборот формировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составила 21,1% (в 2003 соответственно 79,8% и 20,2%). В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 54,0%, доля непродовольственных товаров - 46,0%. Продовольственных товаров населению продано на 25733,7 млн руб., что в физическом объеме на 10,0% больше уровня 2003, непродовольственных - на 21862,8 млн руб. (на 6,6% больше).

На потребительском рынке реализовано алкогольных напитков и пива на 7175,3 млн руб., что в сопоставимых ценах на 2,4% меньше, чем за 2003 год. Удельный вес реализации алкогольных напитков и пива в объеме оборота розничной торговли составил 15,1%.

Оборот общественного питания составил в 2004 году 2764,4 млн руб., что в сопоставимых ценах на 4,3% больше, чем за 2003 год.

Населению края оказано платных услуг во всех секторах реализации на 29803,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 107,1% к 2003 году. Услуг бытового характера оказано на 1652,7 млн рублей. Физический объем бытовых услуг составил 100,0% к январю-декабрю 2003 года.

Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт рыбной продукции. Организациями края экспортировано в 2004 году 59950 тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на сумму 67865,8 тыс. долларов США. За пределами таможенной границы реализовано 54858 тонн продукции стоимостью 62669,4 тыс. долларов США.

Экспорт (импорт) бункерного топлива, продуктов питания и других товаров. В 2004 году по заключенным контрактам в иностранных портах произведена заправка (импорт) речных, морских и воздушных судов, принадлежащих хозяйствующим субъектам Хабаровского края, бункерным топливом в количестве 26893 тонны на 9832,5 тыс. долларов США, а также получены другие товары на 28,4 тыс. долларов США. Осуществлен отпуск (экспорт) бункерного топлива воздушным транспортным судам ряда стран в количестве 28105 тонн на 8574,7 тыс. долларов США.

Экспорт нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов по сравнению с 2003 годом сократился на 0,6%. На экспорт поставлено 3501,9 тыс. тонн нефтепродуктов (55,2% общего объема поставки), из них 863,8 тыс. тонн дизельного топлива или 39,6% общего объема поставки дизтоплива и 2629,1 тыс. тонн топочного мазута (85,9%).

Цены и тарифы

В декабре наибольший прирост цен зарегистрирован на капусту свежую (27,9%), молоко цельное разливное (12,8%), картофель (11,9%), свинину бескостную и с костями (11% и 10% соответственно). Говядина бескостная, фарш мясной, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, масло сливочное, яйца куриные, свекла столовая, морковь, бананы подорожали на 4,1 - 7,5%. Цены на печень говяжью, мясокопчености, рыбу живую и охлажденную, соленую, маринованную, копченую, а также замороженную неразделанную, сыр возросли на 3 - 3,8%. На 2-2,9% дороже стали сосиски, сардельки, сельдь соленая, консервы рыбные, кисломолочные продукты, зефир, пастила, соль поваренная пищевая, бараночные изделия, чеснок.

Отмечено снижение цен на крупу манную (6,5%), окорочка куриные (4,2%), сахар-песок (1,6%), пшено и апельсины (1,1%), смеси сухие молочные для детского питания (0,8%), муку (0,5%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2004 года составила по Хабаровскому краю 1632,12 рубля в расчете на месяц и по сравнению с ноябрем 2004 года возросла на 4,8%.

Из платных услуг населению наибольший прирост цен наблюдался на пассажирском транспорте: проезд железнодорожным транспортом МПС России подорожал на 19,7%.

Среди бытовых услуг увеличились тарифы на ремонт малых электробытовых приборов (12,1%) и мужских брюк (6,4), постановку набоек (5,6), изготовление фотографий для документов (4,5), ремонт холодильников (4,1%). Билет в кинотеатр подорожал на 7%, занятия в группе общей физической подготовки - на 2%.

Население и рынок труда

В январе-ноябре текущего года значительных изменений в демографической обстановке края не произошло: продолжался рост рождаемости (на 5,6%) и падение уровня смертности (на 1,9%). Смертность в крае, несмотря на сокращение, продолжает оставаться высокой и за одиннадцать месяцев прошлого года превысила рождаемость в 1,4 раза. На каждую 1000 жителей края пришлось 11 родившихся и 16 умерших.

В январе-ноябре 2004 года произошло уменьшение числа браков (на 1,8%) и снижение числа разводов (на 23,9%). На 100 зарегистрированных браков пришлось 65 оформленных разводов.

В январе-ноябре текущего года снизилась миграционная активность населения. Число выбывших за пределы края превысило обратный поток мигрантов, и сальдо миграции стало отрицательным. В общем числе выехавших наблюдалось снижение доли выехавших в другие регионы России: так, в 2003 году их доля составила 48,3%, в 2004 году - 46,3% и, напротив, доля мигрирующих внутри территорий края выросла с 48,5% в 2003 году до 50,4% в 2004 году. За прошедший период в результате миграционного обмена населением край потерял 334 человека. Миграционный отток из сельской местности составил 847 человек, в городских поселениях отмечен прирост мигрантов - 513 человек.

Численность экономически активного населения к концу декабря составила 778,5 тыс. человек, или 54,6% от общей численности. В их числе 729,5 тыс. человек (93,7%) были заняты в экономике и 49,0 тыс. человек (6,3%) не имели занятия, но активно его искали и в соответствии с методологией Международной организации труда классифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных 26,7 тыс. человек, или 3,4% экономически активного населения.

Численность работников организаций. В общей численности занятого в экономике населения в ноябре 2004 года 424,2 тыс. человек, или 58,1%, составляли штатные работники крупных и средних организаций (без учета совместителей).

К концу ноября в органах государственной службы занятости состояло на учете 35,7 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 26,7 тыс. человек имели статус безработного. Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 4,7 человека и осталась на уровне ноября 2003 года. По направлениям органов государственной службы занятости проходил обучение 1891 человек (в 2003 году - 2233 человека).

Уровень жизни

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с аналогичными периодами 2003 г. в январе-декабре, по оценке, увеличились на 5,9%.

В январе-декабре 2004 года покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения повысилась на следующие основные продукты питания: сахар-песок - на 16%, рыбу мороженую - 15%, говядину (кроме бескостного мяса) - на 12%. В то же время заметно снизилась покупательная способность на хлеб из пшеничной муки - на 22%, муку пшеничную высшего сорта - на18%, картофель - на 17%.

Средняя номинальная заработная плата (начисленная, включая организации малого предпринимательства) в ноябре 2004 года сложилась в размере 9239,6 рубля и уменьшилась по сравнению с октябрем 2004 г. на 3%, по сравнению с ноябрем 2003 г. увеличилась на 13,8%. Размер реальной средней заработной платы (начисленной) уменьшился по сравнению с уровнем октября 2004 г. на 4,1%, а по сравнению с ноябрем 2003 года - на 0,2%.

Финансы

Консолидированный бюджет на 1 декабря 2004 года исполнен по доходам на сумму 25864,1 млн руб. и по расходам - 29046 млн руб. На 1 января 2005 года собрано налогов и других обязательных платежей на 20,9% больше, чем на 1 января 2004 года.

Недоимка по налогам и сборам в бюджетную систему РФ с учетом долгов, перешедших с прошлого года, на 1 января 2005 года составляет 43,2% от общего объема задолженности по налогам и сборам. Недоимка по налогам и сборам в бюджет на 1 января 2005 года по сравнению с недоимкой на 1 января 2004 увеличилась на 20,1%. Отсроченные платежи в бюджетную систему РФ на 1 января 2005 года составили 1,1 млн руб.

По данным ГУ Центрального банка РФ по Хабаровскому краю на начало декабря 2004 года в крае зарегистрировано 11 кредитных организаций, из них действующих - 6. Количество филиалов действующих кредитных организаций - 23.

На конец ноября 2004 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 9614,2 млн руб. На конец ноября 2004 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций составила 82859,6 млн руб., из нее просроченная -21091,6 млн. рублей или 25,5% от общей суммы задолженности (на конец ноября 2003 года - 30,7%). Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций составила 31700,9 млн руб., в том числе просроченная задолженность - 3899,7 млн руб., или 12,3% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (в конце ноября 2003 года - 22,6%).

Дебиторская задолженность составила 37133 млн руб., из нее просроченная - 9865,2 млн руб. или 26,6% от общего объема дебиторской задолженности (в конце ноября 2003 года - 28,2%). Кредиторская задолженность обследуемых организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, на 1 декабря 2004 г. составила 1822,2 млн руб. и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,0%. Дебиторская задолженность обследуемых организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, на 1 декабря 2004 г. составила 283,9 млн руб. и увеличилась на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы в 2004 г. использовано (по оценке) 29350 млн руб. инвестиций, что на 5% больше предыдущего года.

Эпидемиологическая обстановка

По данным краевого центра госсанэпиднадзора, в крае по Сравнению с 2003 годом отмечался рост заболеваемости скарлатиной (на 2,7%) и гонореей (на 9,7%). В 2004 году в крае у детей до 14 лет выявлено 30 случаев заболевания сифилисом (2003 г. - 32) и 12 - гонореей, как и в 2003 году. В декабре 2004 года зарегистрировано 8 случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (все в г. Хабаровске).

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в крае на 5%, острым вирусным гепатитом - на 15,7%, менингококковой инфекцией - на 18,8%, краснухой - на 22,9%.

Правонарушения

По данным УВД края в 2004 году зарегистрировано 43489 преступлений, что на 2% меньше, чем за 2003 год. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных составила 36,5%. Рост общей преступности отмечен в г. Комсомольске-на-Амуре, Аяно-Майском, Осипенко, Советско-Гаванском, Ванинском, им. Лазо, Вяземском районах. Преобладающую долю в структуре преступлений составляют преступления против собственности - 28196 (64,8%). Выявлено 2543 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, против 3433 в 2003 году.

К уголовной ответственности привлечено 14709 человек, что на 11,0% больше, чем в 2003 году. Общая раскрываемость преступлений составила 50,3% (в 2003 г. - 52,4%).

Экология

По данным наблюдений Дальневосточного ЦМС, в 2004 году экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха на территории края не отмечалось. Значительная доля загрязнения воздуха в городе Хабаровске связана с эксплуатацией автомобильного транспорта, негативное воздействие которого на окружающую среду возрастает с каждым годом. В октябре в воздушном бассейне Хабаровска периодически отмечался запах гари. Причиной явились лесные пожары на территории ЕАО и Хабаровского края со стороны границы с КНР.

По данным гидрохимических наблюдений за поверхностными водами обнаружено 15 случаев экстремально высокого загрязнения, из них 9 случаев - загрязнение медью и свинцом в р. Левая Силинка и 6 случаев обусловлено низким содержанием кислорода в р. Березовая в районе с. Федоровка. Река Амур и Амурская протока у Хабаровска характеризуются повышенным содержанием тяжелых металлов (меди и цинка), фенолов и нефтепродуктов, концентрации которых превышали допустимые значения в 2-6 раз.

По данным Хабкрайстата, публикуется выборочно.