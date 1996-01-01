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Амур будут покорять еще раз
В Хабаровске начинается строительство второй очереди мостового перехода через главную дальневосточную реку.
Об этом заявил во время посещения центра ДВФО заместитель министра транспорта России Александр МИШАРИН. В 2005 году ОАО "РЖД" направит 330 млн руб. на строительство второй очереди совмещенного мостового перехода через реку Амур. Завершение работ планируется в 2007 году, и вторая очередь крупнейшего моста Транссиба обеспечит на ближайшие 100 лет транзит грузопотока между Западной Европой, европейской частью России и Дальним Востоком, а также странами АТР.
В то же время, как рассказал А. Мишарин, Минтранс России в этом году не планирует выделение денег на строительство амурского моста-близнеца. Финансирование возможно только в будущем году. А пока московские специалисты занимаются прикидками: во сколько же обойдется министерству участие в данном проекте.
Напомним, 23 сентября 2004 года в Хабаровске руководителями ОАО "РЖД" и правительства Хабаровского края было принято совместное решение о том, что вторая очередь мостового перехода длиной 2,6 км будет сооружена в полном объеме вместе с автомобильной частью (13 км), через которую проходит автодорога Москва - Находка. ОАО "РЖД" вносит 50% от стоимости строительства, еще 25% - администрация Хабаровского края. Остальные 25% необходимых средств планируется привлечь из других источников. Общая стоимость строительства оценивается в 4,2 млрд руб.
В 1999 году была завершена реконструкция первой очереди совмещенного мостового перехода через реку Амур у Хабаровска, введен в эксплуатацию совмещенный мостовой переход (2,6 км) с организацией по нему однопутного железнодорожного и двухполосного автомобильного движения. Расчетами пропускной способности, проведенными институтом Гипротранс ТЭИ, установлено, что при однопутном мостовом переходе не обеспечивается прогнозируемый на ближайшую перспективу объем железнодорожных перевозок. По этой причине ОАО "РЖД" заинтересовано в реализации проекта второй очереди мостового перехода.
Кроме того, начало работ по второй очереди мостового перехода вызвано необходимостью неотложной реконструкции существующего тоннеля под рекой Амур. Тоннель протяженностью 7 км эксплуатируется с 1942 года, за это время в нем появились значительные дефекты и неисправности. Эти дефекты требуют проведения реконструкции тоннеля, которая возможна только при полном закрытии движения поездов по нему, т. е. после ввода в эксплуатацию второй очереди мостового перехода через реку Амур.
Ориентировочный срок работ по реконструкции тоннеля - 3 года, общая стоимость работ оценивается в 5 млрд рублей. Решение о начале работ по второй очереди мостового перехода (вводная мощность железнодорожный мост - 2,6 км) ориентировочной стоимостью 4,2 млрд руб. в текущих ценах было принято Правительством Российской Федерации в 1999 году.
Также был определен состав работ второй очереди и долевое участие в финансировании работ каждым из инвесторов, в том числе: МПС России - 50% (от сметной стоимости), Минтранс России - 25%, администрация Хабаровского края - 25%. МПС России поручены функции заказчика по железнодорожной части. В 1999 - 2000 годах "Российские железные дороги", выполняя функции заказчика по второй очереди реконструкции, за счет собственных средств и в счет своей доли финансирования объекта выделили 356 млн рублей на разработку проекта и выполнение необходимых предварительных работ.
Как сообщили корреспонденту "ЗР в Хабаровске" в службе по связям с общественностью ДВЖД, всего на обустройство второй очереди моста - автомобильных подъездов, фундамента под опоры, установку самих железобетонных опор железнодорожники уже затратили около 500 млн рублей.
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