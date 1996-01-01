За долгострой заставят платить

Комитет Госдумы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять закон, устанавливающий штрафы для недобросовестных застройщиков.

Более того, депутаты обсуждают возможность привлекать строителей не только к административной, но и к уголовной ответственности.