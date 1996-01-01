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В погоне за "эконом-жильем"
По традиции из разных типов жилья во Владивостоке в прошлом году повышенным спросом пользовались однокомнатные квартиры и гостинки. На регистрацию сделок по этому типу жилья в прошлом году поступило 3 903 заявления (42,8% от общего числа). Такие данные приводит Главное управление Федеральной регистрационной службы по регистрации прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Владивостоку.
В предыдущие четыре года в городе ежегодно продавалось в среднем около 4 тыс. однокомнатных квартир. Кстати, у ряда строительных компаний в перспективных планах записано развивать строительство жилых домов "эконом-класса" с преобладанием в нем небольших по площади квартир. Считается, что именно такого жилья нам больше всего и не хватает.
Доля двухкомнатных квартир в сделках купли-продажи во Владивостоке в минувшем году составила около 29%. По мнению специалистов, этот тип жилья пользовался особым спросом, поскольку за ценами на трехкомнатные квартиры многие покупатели не могли угнаться. Меньше всего сделок по "двушкам" в прошлом году регистрировалось в январе-феврале - соответственно 140 и 181, и больше всего в апреле и декабре - 275 и 277. При этом насыщенность рынка именно этим типом жилья считается по городу довольно высокой. Популярность двухкомнатных квартир не помешала им потерять покупателей - в минувшем году таковых оказалось примерно на 330 меньше, чем в предыдущем. А общий уровень их продаж был самым низким за последние четыре года.
Трехкомнатные квартиры в минувшем году реже меняли собственников в январе-феврале - 86 и 93, и больше всего в апреле - 184. Выше этого месячного уровня регистрация данного типа жилья уже не поднималась. Уровень продаж этого типа квартир, выросший в 2003 г. до уровня 2000 г., снова понизился и составил 1 567. Это на 111 меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее доля этого типа жилья в сделках на рынке - около 17,2%
Следующим по популярности типом жилья является "отдельная комната". Доля этого сегмента рынка - 3,8%. Убогость такой покупки не нуждается в комментарии. Она оправдана лишь тем, что таким образом в нормальное жилье переходит часть площадей в коммунальных квартирах. Активность сделок по отдельным комнатам наибольшей была в 2000 г.
В прошлом году во Владивостоке было зарегистрировано 284 продажи частных дома и 30 раз - части дома. Притом что в целом в жилом фонде Владивостока смена собственника идет относительно медленно. Можно считать, что в этом сегменте рынка (314 сделок) прошлый год прошел как рядовой, хотя предыдущий показал самую высокую активность за пять лет (347).
Доля сделок по четырехкомнатным квартирам на рынке жилья Владивостока - 2,75%. Можно предположить, что у этого типа жилья свой специфический покупатель, который по-прежнему предпочитает "вкладываться в недвижимость" в конце года.
Пятикомнатных и квартир с большим количеством помещений на рынке немного, и их доля в сделках не превышает даже 0,5%. Интересно, что среди "реликтовых" квартир, в последние пять лет замечены не только 10-14-комнатные, но и 20-21-комнатные. Можно предположить, что владельцы этих жилых "пространств" безмерно богаты, потому что трудно представить, что даже относительно состоятельный горожанин сегодня способен нести бремя коммунальных расходов по такой большой квартире. Впрочем, за последние два года сделок по таким "жилым монстрам" не регистрировали. Наверное, покупателям они действительно становятся не по зубам.
Говоря в целом об активности вторичного рынка жилья, можно отметить, что, по данным ГУ Федеральной регистрационной службы по регистрации прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Владивостоку, прошлый год по сравнению с предыдущим был "провальным". В целом количество зарегистрированных сделок по купле-продаже уменьшилось на 620, или на 6,4%. Этот результат года, скорее всего, связан с резким и не очень обоснованным ростом цен на жилье прошлогодней весной. Повышавшаяся активность покупателей в апреле чуть-чуть не перевалила за 1 000 (990) сделок в месяц, но резкий рост цен обрушил количество регистраций в мае до самого низкого уровня.
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