Малые хлебопекарни не выдерживают конкуренции

Во Владивостоке на прошлой неделе прошел смотр качества хлеба. Мероприятие было инициировано управлением потребительского рынка администрации Владивостока и комитетом пищевой промышленности администрации Приморского края. Однако сразу после того, как специалисты дегустационной комиссии приступили к оценке представленных образцов, стало ясно, что качество продукции далеко от совершенства.

Всего в смотре приняли участие 9 производителей, среди которых как крупные предприятия (ОАО "Владхлеб"), так и мелкие частные пекарни (ООО "Славянский хлеб", ООО "Корунд-96", ООО "Матис-хлеб", ЗАО ТД "Чурин" и др.).

Вначале на суд специалистов хлебопеки представили самый популярный хлеб "Подольский". И почти в каждом образце сидящие за столом находили изъяны. Как утверждали специалисты хлебопечения, по внешнему виду уже можно сделать вывод, соответствует хлеб установленным ГОСТам или нет. "Все дело в том, что производители не выдерживают технологий", - утверждали специалисты Инспекции по хлебопродуктам.

Не все в порядке и с органолептическими показателями представленного на смотр хлеба. "Хлеб пресный, скорее всего, он был сделан за час. Если его попробовать завтра, то вкусовые качества заметно ухудшатся", - заметил руководитель компании "Славянский хлеб". "Этот хлеб имеет ярко выраженный кислый вкус. При этом у него осыпается корочка, и не все в порядке с пористостью мякины", -выставили оценку другому образцу.

Еще один образец был забракован в ходе дегустации как хлеб, который вообще не пригоден к употреблению. "Чувствуется сырой вкус мякины. Видимо, тесто замешано с большим количеством воды. Обычно такой хлеб через сутки уже нельзя резать, он крошится", - поделились впечатлениями дегустаторы.

После "Подольского" подошла очередь белого хлеба. И здесь члены комиссии с горечью констатировали, что некоторые образцы в продажу лучше не пускать. Хотя при этом отметили, что есть изделия, которые имеют приятный вкус. Тем не менее вердикт комиссии собравшихся хлебопеков не порадовал. "Мы не стали объявлять победителя. Цель смотра - выяснить: соответствует качество представленных образцов установленным требованиям или нет. Три образца "Подольского" и три "Белого" не соответствуют ГОСТам, поэтому поступление такого хлеба в продажу нежелательно", -огласила комиссия свой вердикт.

Правда, по мнению председателя комитета пищевой промышленности Бориса СВЕТЛОВА, смотр мог иметь еще куда более пессимистичные результаты. "Все хлебные предприятия, решившие поучаствовать в смотре, знали, что продукцию будут оценивать специалисты, поэтому они старались выпечь хлеб хорошего качества. А что было бы, если бы мы ели хлеб, выпеченный не несколько часов назад специально для нас, а тот что продается в розничной сети", - вопрошал он.

На этот вопрос ответил присутствующий среди зрителей председатель ассоциации хлебопеков Владивостока и Приморского края Григорий ЭЛЬЯНОВ.

- Нельзя назвать смотр провальным. Несмотря на недостатки некоторых образцов, общее качество хлеба довольно приличное. Нужно учитывать: может, у кого-то выпечка не удалась, у других тесто не вызрело. Проблема в другом: многие хлебопекарни отказались участвовать в конкурсе. Здесь выставлялись те, кто уверен в качестве своей продукции. Из них - четверо членов нашей ассоциации, которые в аналогичных конкурсах-смотрах были отмечены и призовыми местами. Но общая тенденция такова - малые пекарни начинают массово закрываться. В прошлом году закрылось 13 предприятий, в то же время на рынок выходят подпольные производители, производящие хлебопродукцию в антисанитарных условиях. Тем самым они подрывают доверие потребителей к продукции частных пекарен. В то же время небольшие предприятия, занимая около 3% рынка хлебобулочных изделий, конкурировать с "Владхлебом" не могут. Но потребитель должен иметь возможность выбора: есть ему массовые сорта хлеба или эксклюзивную продукцию малых пекарен".